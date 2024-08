Slovan ukončil spoluprácu so športovým riaditeľom Dočekalom

Bratislava 30. augusta (TASR) - Hokejový klub Slovan Bratislava ukončil spoluprácu so športovým riaditeľom Rostislavom Dočekalom. K rozhodnutiu prišlo po vzájomnej dohode, Dočekal končí k 31. augustu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Šesťdesiatdvaročný funkcionár prišiel do Slovana pôvodne na pozíciu športového manažéra v priebehu sezóny 2022/23 po tom, čo Miroslav Lažo prijal funkciu generálneho sekretára Slovenského zväzu ľadového hokeja. Dočekal po ňom prevzal post športového riaditeľa Modrých krídiel a mužstvo doviedol spolu na 6. miesto po základnej časti druhej najvyššej súťaže. V októbri po odvolaní Ota Haščáka z funkcie športového riaditeľa dočasne do konca sezóny prevzal jeho kompetencie.



Dočekal stál za príchodom súčasného hlavného trénera Petra Oremusa do Slovana v decembri minulého roku. Po zmenách v hráčskom kádri sa mu podarilo s mužstvom prebojovať z predposledného 11. miesta krátko až na 5. priečku po skončení základnej časti. V play off vypadli "belasí" už vo štvrťfinále s Košicami. V lete doviedol Dočekal do Slovana napríklad členov širšieho reprezentačného kádra Patrika Bačika a Borisa Brincka či kazašského reprezentačného gólmana Andreja Šutova.



Pred angažmánom v Slovane pôsobil Dočekal na manažérskych postoch v českých hokejových kluboch, najdlhšie v Znojme, ale aj v Komete Brno, Karlových Varoch, Kladne a Litvínove. Na Slovensku pôsobil v kluboch Skalica, Lev Poprad a Bratislava Capitals. Skúsenosti získal aj ako skaut a asistent trénera v nemeckom Ingolstadte alebo Vienna Capitals.