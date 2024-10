Slovan zdolal v predohrávke Poprad 5:1

predohrávka 6. kola Tipos extraligy:



HC Slovan Bratislava - HK Poprad 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)



Góly: 36. Bjalončík (Lukošik), 38. Acolatse (Bakoš, Pánik), 57. Murphy (Pánik, Acolatse), 58. Lukošik (Šutov), 59. Pánik (Egle) - 46. Šiška (Nauš). Rozhodcovia: Stano, J. Konc ml. – Kacej, Gegáň, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3551 divákov.







Slovan: Godla - Bačik, Acolatse, Golian, Kubka, Sersen, Brincko, Královič - Murphy, Hoelscher, Pecararo - Pánik, Egle, Bakoš - Takáč, Bjalončík, Minárik - Lukošik, Preisinger, Dudáš - Kukumberg



Poprad: Vay – Ligas, Bourque, Brejčák, Kotvan, Turan, Fereta, Sluka – Calof, Cracknell, Urbánek – Coskey, Suchý, Centazzo – Šotek, Šiška, Nauš – Paločko, Török, Kundrik



Richard Pánik, autor gólu a asistencie: "Zápas hodnotím pozitívne, vyhralo sa za tri body, to je dôležité. Ale ešte sa do toho dostávam, no je to na dobrej ceste. Samozrejme som spokojný s bodmi, ale určite viac poteší výsledok a dúfam, že za to obdobie, čo tu budem, tak víťazstiev bude čo najviac."







Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: "Súhlasím s kolegom, mali sme dobrý vstup do zápasu, ale Popradu sme mali odskočiť po šanciach, ktoré sme mali. Po góle nás zatlačili, ale potom sme dali gól v presilovke a opäť sme zápas kontrolovali. Pánik ukázal, že by mal byť kľúčový hráč, sila na puku a technické zručnosti sú výborné."







Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "My aj Slovan sme predchádzajúce zápasy prehrali, preto sme potrebovali bodovať. Úvod bol rozpačitý, čakali sme nápor Slovana. My však musíme priniesť do takého zápasu ďaleko viac emócií, musíme priniesť ďaleko viac. Priemernosť nám v takýchto zápasoch stačiť nebude. V tretej tretine sa naša hra po góle zdvihla, ale faulom sme postavili Slovan do výhody. V závere sme išli do rizika, ale Slovan zvíťazil zaslúžene."





Bratislava 3. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali vo štvrtkovej predohrávke 6. kola Tipos extraligy hokejistov Popradu 5:1. V neúplnej tabuľke sa posunuli na priebežné 2. miesto s 12 bodmi o skóre za Spišskou Novou Vsou, Poprad je na 7. priečke s 9 bodmi.V drese domácich absolvoval debut v slovenskej extralige Richard Pánik, v zápase zaznamenal gól a dve asistencie. Do zostavy sa po 11 mesiacoch pauzy zavinenej zranením vrátil ďalší hráč Slovana Jakub Minárik.