Slovan získal kanadského útočníka Pelusa

Bratislava 6. februára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Anthony Peluso sa stal hráčom HC Slovan Bratislava. Premiéru v novom drese pravdepodobne absolvuje 12. februára v zápase na ľade Nových Zámkov. Bratislavský klub informoval o angažovaní 31-ročného krídelníka na oficiálnej stránke.



"Anthony je silný, výborne fyzicky disponovaný krídelník, s veľmi solídnym pohybom. Jeho silná stránka je kvalitný forčeking. V útočnej fáze hry nám určite dokáže pomôcť v predbránkovom priestore, ako aj v rohoch klziska. Pred play off v ňom získavame na súpisku skúseného hráča z NHL, v ktorého schopnostiach je aj bodovať v dôležitých momentoch," povedal generálny manažér Slovana Maroš Krajči.



Pelusa draftoval v roku 2007 klub St. Louis Blues, do NHL sa však presadil až v ročníku 2012/2013 vo farbách Winnipegu Jets. V najprestížnejšej súťaži sa objavil aj v dresoch Washingtonu a Calgary, celkovo v nej odohral 148 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 4 góly, 10 asistencií, 220 trestných minút a 4 mínusové body. V sezóne 2019/2020 pôsobil v AHL, v ktorej odohral za Bakersfield Condors 37 zápasov so ziskom 8 bodov.