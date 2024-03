So šancou na Pašeka sú až tri tímy, boj o šestku sa dramatizuje

Tipos extraliga - 48. kolo:



HC '05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)



Góly: 7. Vela (Turnbull, Wilkins), 17. Turnbull (Vela, Hora), 27. Hora (Výhonský, Bíreš), 32. Wilkins (Hora, Turnbull) – 1. Zuzin (Šiška, C. Hults), 14. Lukosevicius (C. Hults, R. Bondra), 57. R. Bondra (Hain, M. Hults). Rozhodovali: Snášel ml., Štefik – Durmis, Bogdaň, vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše Nielsen – Mudrák obaja 5 + DKZ za pästný súboj, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0, 3016 divákov (vypredané).



Banská Bystrica: Krošelj (21. Rabčan) – Luža, Bačik, D. Stránský, Hora, Nielsen, Ďatelinka, Žabka – Turnbull, Vela, M. Wilkins – Matoušek, Bíreš, Výhonský – Gašpar, Langkow, R. Faith – Štrauch, Petriska, Macek



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Hain, Andersson, Gachulinec, Rauhauser, Sládok – Marcinek, Šiška, Zuzin – Lukosevicius, M. Hults, M. Hecl – R. Bondra, Fortin, Kašlík (do 37. min) – Kolenič, Csányi







HC Košice - HK Spišská Nová Ves 1:2 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 12. Lalonde (Pollock, Chovan) - 54. Myklucha (Bakoš), rozh. nájazd Bakoš. Rozhodovali: Stano, Žák - Frimmel, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše Lalonde (Koš.) a Vandas (Spiš.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4897 divákov.



Košice: Riečický - Breton, Olsson, Ferenc, Šedivý, Lalonde, Deyl, Dravecký - Jääskeläinen, Pollock, Lamper - Lunter, Chovan, Mikúš - Šimun, Slovák, Rogoň - A. Bartoš, Havrila, Jokeľ



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Romaňák, Žiak, Ališauskas, Valach, Groch - Burgess, Nellis, Archambault - Bakoš, Kerbashian, Drábek - Rapáč, Bortňák, Majdan - Džugan, Myklucha, Vandas







HC 19 Humenné – MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)



Góly: 14. Pereskokov (Meliško, Paršin), 19. Pereskokov (Vaško), 20. Linet (Šoltés), 55. Pereskokov (Krajňák), 60. Kuru (Horvát) – 5. Berry (Hraško), 25. Berry (Egle), 44. Réway (Quince, Lahtinen). Rozhodovali: Orolin, Kalina – Stanzel, Hajnik, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1240 divákov.



HC 19 Humenné: Kozel - Novota, Sergijenko, Meliško, Sredl, Pacalaj, Ťavoda, Šimon, Novický - Paršin, Krajňák, Pereskokov – Lapšanský, Foss, Kuru – Borov, Linet, Šoltés – Horvát, Thomka, Vaško



HK 32 Liptovský Mikuláš: Krasikov - Žilka, Ullman, Lalík, Mezovský, Hraško, Fekiač - Avcin, Quince, Réway – Nauš, Egle, Berry – Valigura, Kriška, Lahtinen – Tkáč, Vankúš, Nespala







HK Poprad – HC Slovan Bratislava 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)



Góly: 49. Kukuča (Betker, Svitana) – 7. Preisinger (Fominych, Golian), 11. Bergman (Findlay, Pecararo), 38. Fominych (Findlay, Takáč), 54. Mahbod (Takáč, Fominych), 59. Fominych (Golian, Takáč). Rozhodovali: J. Konc ml., Novák – D. Konc ml., Hercog, vylúčení: 7:3 na 2 min, navyše: Česánek – Török obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 4233 divákov.



Poprad: Vay – Turan, Betker, Brincko, Svedberg, J. Brejčák, D. Brejčák, Česánek – Bates, Coulter, Dmowski – Calof, Bjalončík, Záborský – Svitana, Jendek, Kukuča – Mlynarovič, Suchý, Šotek – Bodnár



Slovan: Godla – Holway, Golian, Kubka, Maier, Bergman, Sersen, Romančík – Pecararo, Findlay, Poirier – Fominych, Mahbod, Takáč – Török, Preisinger, Lukošik – Žitný, Šille, Dudáš – Kukumberg







HC MIKRON Nové Zámky – HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



Góly: 11. Múčka (Hatala), 39. Prokeš (Stupka), 58. Stupka (Hatala) – 49. Santos (Daugavinš), 55. Newton (Wilkins). Rozhodovali: Klejna, Hronský - Orolin, Jurčiak, vylúčení: 7:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1334 divákov



Nové Zámky: Kantor – Lee, Hatala, Mamčics, Ligas, Kozák, Novajovský, Mészáros – Johnson, Prokeš, Michnáč – Ružek, Roy, Loggins – Stupka, Ondrušek, Števuliak – Múčka, Barto, Kováč



Michalovce: Glosár – Bindulis, Bodák, Cibák, Drgoň, Korenčík, Michalčin – Santos, Newton, Daugavinš – Paločko, Wilkins, M. Valach – Stripai, Fedor, Varga – Kabáč, Buc, Vašaš







HK Dukla Trenčín - HK Nitra 6:5 pp a sn (0:3, 4:0, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 24. Immo (Pietroniro), 32. Hlaváč (Škvarek, M. Hudec), 34. D. Hudec (Conway, Giľák), 38. Petráš (Škvarek), 52. Ahl (Pietroniro, Immo), rozh. nájazd Sojčík - 5. Cotton (Stacha, Čederle), 8. Jackson (Kousa, Newell), 14. Jackson (Gates, Newell), 55. Kousa (Gates), 59. Lacka (Gates, Jackson). Rozhodovali: Fridrich, Baluška - Valo, Gegáň, vylúčení: 5:9 na 2 min, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 3122 divákov



Trenčín: Borák – Kupec, Pietroniro, Petrovický, Kielb, Hlaváč, M. Hudec, Nátny – Š. Petráš, Baláž, Immo – Ahl, Conway, Charbonneau - D. Hudec, Sojčík, Giľák – Krajčovič, J. Mikúš, Škvarek



Nitra: Aittokallio – Mezei, Valent, Kousa, Gajdoš, Stacha, Cotton, Bača, Fatul – Bajtek, Gill, Bubela – Jackson, Gates, Newell – Okoličány, Čederle, Lacka – Pobežal, Hrnka, Bačo







tabuľka po 48. kole:



1. Poprad 48 26 4 3 15 156:115 89



2. Michalovce 48 25 4 1 18 156:118 84



3. Spišská Nová Ves 48 23 6 3 16 156:133 84



4. Košice 48 23 2 5 18 142:113 78



5. Nitra 48 21 4 5 18 168:150 76



6. Banská Bystrica 48 20 6 1 21 144:163 73



7. Zvolen 48 18 4 10 16 157:152 72



8. Slovan Bratislava 48 19 5 4 20 147:156 71



9. Trenčín 48 19 5 2 22 132:152 69



10. Liptovský Mikuláš 48 18 3 4 23 133:150 64



11. Nové Zámky 48 16 3 4 25 127:149 58



12. Humenné 48 13 1 5 29 117:184 46



Bratislava 1. marca (TASR) - Hokejisti Michaloviec nedokázali využiť zaváhanie vedúceho Popradu a dve kolá pred záverom základnej časti Tipos extraligy strácajú na lídra tabuľky päť bodov. Šancu na zisk Pohára Dušana Pašeka pre víťaza ZČ má aj tretia Spišská Nová Ves, ktorá nazbierala 84 bodov rovnako ako Michalovčania.Okrem Popradu a Michaloviec zakopli z elitnej päťky aj obhajcovia titulu z Košíc.doma nestačili na Spišiakov, ktorým podľahli 1:2 po nájazdoch. Piata Nitra mohla definitívne spečatiť svoju účasť vo štvrťfinále play off, na ľade Trenčína však stratila trojgólové vedenie. Trenčania dokázali streliť v priebehu druhej tretiny štyri góly, zvrátiť nepriaznivý stav a rozhodujúci gól Petra Sojčíka v nájazdovej lotérii zachovalšancu na prienik medzi šesť najlepších.Dôležité tri body získali v pohronskom derby hráči Banskej Bystrice.zdolali tabuľkového i geografického suseda zo Zvolena 4:3 a dostali sa do prvej šestky práve pred HKM.Ak si chceli Nové Zámky udržať aspoň teoretickú šancu na predkolo play off, museli sa spoliehať na prehru Liptovského Mikuláša a naplno bodovať proti Michalovciam. Oba scenáre im priali, keďže Liptáci prehrali na ľade posledného Humenného 3:5. Triumf nováčika súťaže, ktorý už s určitosťou po roku opustí extraligu, režíroval hetrikom ruský útočník Vadim Pereskokov. Novozámčania potešili domácich priaznivcov víťazstvom 3:2 nad favorizovanými Michalovčanmi, no boj o desiatu pozíciu už nemajú vo vlastných rukách.Nádej na štvrťfinále naďalej živia hráči Slovana Bratislava. "Belasí" pripravili Popradčanom tretiu prehru za sebou, keď pod Tatrami zvíťazili presvedčivo 5:1. Slovan zaostáva za šiestou Banskou Bystricou iba o dva body. Bilanciou dva góly a dve asistencie sa proti "kamzíkom" blysol krídelník Daniil Fominych.