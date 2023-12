Spišiaci sú naďalej na čele, prvá výhra Slovana pod trénerom Oremusom

tabuľka po 29. kole:



1. Spišská Nová Ves 29 16 3 1 9 99:79 55

2. Michalovce 29 16 2 1 10 103:72 53

3. Košice 29 15 0 4 10 90:73 49

4. Banská Bystrica 29 13 5 0 11 85:94 49

5. Poprad 29 14 2 2 11 93:75 48

6. Zvolen 29 13 1 7 8 103:91 48

7. Nitra 29 12 3 2 12 103:96 44

8. Liptovský Mikuláš 29 11 2 2 14 86:91 39

9. Trenčín 29 10 4 0 15 79:99 38

10. Nové Zámky 29 10 2 2 15 86:94 36

11. Slovan Bratislava 29 10 1 3 15 84:104 35

12. Humenné 29 8 1 2 18 73:116 28

Bratislava 26. decembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves sú aj po 29. kole naďalej na čele Tipos extraligy. Víťazstvom v šlágri utorňajšieho programu nad HC Košice 4:3 po predĺžení si zároveň udržali domácu nezdolanosť, keď pred vlastnými divákmi zvíťazili vo všetkých 14 zápasoch v sezóne. Vo štvrtkovom dueli proti Michalovciam môžu vyrovnať extraligový rekord. Košičania prehrali ôsmy zápas v rade a na treťom mieste tabuľky sú pred priebežne štvrtou Banskou Bystricou už iba o skóre.O víťazstve Spišiakov nad "oceliarmi" rozhodol pred vypredanými tribúnami útočník Martin Bakoš, ktorý dvakrát skóroval v samostatných nájazdoch. Extraligovú premiéru absolvoval v drese HC Košice 20-ročný útočník Jakub Jadrný. V úvode zápasu dostal menší trest za seknutie a celkovo odohral vyše štyri minúty. Spišiaci oplatili Košičanom prehru 1:5 spred mesiaca a zdolali ich aj v druhom domácom zápase v sezóne.Utorkový program odštartoval zápasom medzi Slovanom Bratislava a Novými Zámkami, v ktorých domáci zvíťazili prvýkrát po štyroch prehrách. Pre trénera Petra Oremusa to bol prvý triumf na striedačke Slovana. Bratislavský tím strelil oba góly ešte v prvej tretine, keď sa presadili Brett Findlay a Liam Pecararo. Brankár Denis Godla mal 27 zákrokov, dosiahol prvé čisté konto v sezóne a druhé v extraligovej kariére. Prvé mal ešte v drese Piešťan v sezóne 2014/2015 v zápase proti Žiline (3:0). Novozámčanom sa prvýkrát v sezóne stalo, že na klzisku súpera neskórovali. Aj v treťom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne medzi Slovanom a Novými Zámkami sa potvrdila výhoda domáceho prostredia. Oremusovi zverenci sú naďalej na predposlednej 11. priečke, no na Nové Zámky strácajú už iba bod.Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v ôsmom zápase v rade, pričom víťaznú sériu predĺžili na ľade Popradu. Zároveň sa im podaril husársky kúsok, keď druhýkrát za sebou prehrávali 0:2, no dokázali otočiť na 3:2. V piatok o dva góly prehrávali v domácom derby so Zvolenom a napokon triumfovali po samostatných nájazdoch, tentoraz si podobný priebeh zopakovali v Poprade, nad ktorým zvíťazili po predĺžení. "Kamzíci" viedli po prvej tretine 2:0, no obranca Patrik Bačik v 28. minúte znížil a Frank Hora počas hry hostí bez brankára v 59. minúte vyrovnal. O predĺžení víťaznej série "baranov" rozhodol v 64. minúte Marcus Vela.Hráči Zvolena zdolali na domácom ľade Liptovský Mikuláš 2:1 a bodovali v treťom zápase za sebou. Liptáci si pripísali tretiu prehru z uplynulých štyroch duelov. Zvolen si pod vedením trénera Norberta Javorčíka pripísal druhé tesné domáce víťazstvo. Liptáci prestrieľali domácich 36:28, no strelili iba jeden gól, keď na začiatku tretej tretiny skóroval Alexander Avcin.Michalovce zvíťazili už v dvanástich zápasoch za sebou. V utorok triumfovali nad HC 19 Humenné 4:0, keď čisté konto dosiahol brankár Vladimír Glosár. Pre nováčika z Humenného to bola už 20. prehra v sezóne, po ktorej je so sedembodovou stratou na poslednom 12. mieste tabuľky. Michalovčania majú dvojbodové manko na Spišskú Novú Ves, ktorá bude vo štvrtok ich najbližší súper.Okrem Godlu a Glosára si čisté konto pripísal aj nitriansky brankár Sami Aittokallio. Na prvý "shutout" v slovenskej extralige potreboval 24 zákrokov, ktorými pomohol k víťazstvu nad Trenčínom 6:0. Hlavným strojcom výhry domácich bol útočník Stephen Harper, ktorý strelil tri góly a na jeden prihral. Premiérový presný zásah v najvyššej slovenskej súťaži zaznamenal 18-ročný obranca Peter Valent. Nitra zdolala Trenčín vo všetkých troch vzájomných zápasoch v prebiehajúcej sezóne.