Spišiaci zdolali v šlágri Košice, v Nitre úradovali 17-roční

Tipos extraliga - 36. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HC Košice 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)



Góly: 37. Meireles (Rapáč, Ford), 39. Valach, 44. Ford (Rapáč, Kestner) - 9. Pollock (Gildon), 11. Rogoň (Ferenc, Havrila). Rozhodcovia: Štefik, Novák - Stanzel, Novák, vylúčení: 5:9 na 2 min., navyše Hannoun (Spiš.) 5 min. za pichnutie a DKZ za nešp. správanie sa, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2647 divákov.



Spišská Nová Ves: Mitens - Žiak, Ališauskas, MacKinnon, Romaňák, Valach, Karaffa, Barcík - Rapáč, Ford, Majdan - Hannoun, Meireles, Kestner - Vandas, Myklucha, Džugan - Bortňák, Šuty



Košice: Eliaš - Parlett, Rosandič, Teves, Deyl, Ferenc, Gildon - Mikúš, Martel, Petráš - Jääskeläinen, Pollock, Lamper - Šimun, Kohút, Lunter - Rogoň, Havrila, Zigo







HK Nitra - HC Nové Zámky 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



Góly: 16. Berčík (Nemec, Lisý), 17. Nemec (Lacka), 40. Lisý (Buček, Hrnka), 53. Chrenko (Nemec, Berčík). Rozhodcovia: Baluška, Klejna – Kacej, Jurčiak, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2870 divákov.



Nitra: Kašík – Lisý, Mezei, Green, Auk, Vitaloš, Kalman, Bača – Hrnka, Gill, Buček – Pobežal, Bubela, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Berčík, Chrenko, Nemec – Csányi



Nové Zámky: Gibson – Lalonde, Hudec, Čapoš, Maalahti, Ligas, Roman, Chatrnúch – Hawryluk, Rapuzzi, Thomas – Urbánek, Slovák, Žitný – Ondrušek, Jendek, Ružek – Liniajev, Kodhaj







HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 10. Leskinen (Laurenčík, Bezúch), 22. Starosta (Ahl), 56. Tomík - 19. Šoltés (Wedman, Faith), 32. Wedman (Boucher, Faith), 54. Šoltés (Chicoine, Michalčin), 65. Boucher (Faith, Chicoine). Rozhodcovia: Rojík, Goga - M. Orolin, Staššák, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1882 divákov.



Trenčín: Grigals - Hatala, Hlaváč, Macejko, Laurenčík, Goljer, Starosta, Hrenák - Josling, Stapley, Leskinen - Green, Mráz, Ahl - Tomík, Krajč, Krajčovič - Hudec, Kalis, Bezúch - Maruna



Banská Bystrica: Rabčan - Michalčin, Zeleňák, Macejko, Laurenčík, Bučko, Kozák, Žabka - Boucher, Voyer, Kukuča - Šoltés, Wedman, Faith - Tomka, Petriska, Výhonský - Kalousek, Bíreš, Valigura







HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Ingema Michalovce 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)



Góly: 19. Réway, 35. Gerlach (Quince), 46. Tkáč, 52. Vojtech (Gerlach, Ullman), 59. Quince (Šandor) - 24. Rönni (Krastenbergs, Rockwood), 31. Michnáč (Krastenbergs, Rockwood), 50. Krastenbergs (Slováček, Rockwood). Rozhodcovia: Hronský, T. Orolin - Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 958 divákov.



Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick - Jendroľ, Foote, Fekiač, Ullman, Mezovský, Kirichenko, Hraško - Sukeľ, Quince, Gerlach - Réway, Egle, Vojtech - Tkáč, Vankúš, Šandor - Barcík, Uhrík, Nespala - Sejna



Michalovce: Glosár - Meliško, Slováček, Pišoja, Kulda, Drgoň, Gabriel - Michnáč, Rockwood, Krastenbergs - Fominych, Rönni, Nardi - Hajnik, Solenský, Fedor - Valach, Buc, Kabáč - Škvarek







HK Poprad - Vlci Žilina 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)



Góly: 11. Fejes (Mucha, Walega), 16. Baláž (Avcin), 39. Jones (Fejes, Mucha), 56. Tourigny (Kolenič). Rozhodcovia: Krajčík, Crman - Junek, Hercog, vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2488 divákov.



Poprad: Vay - Turan, Kotvan, Cardwell, Bourque, Malina, Sluka, Fereta, Čajkovič - Calof, Cracknell, Nauš - Pulkkinen, Török, Broadhurst - Giľák, Suchý, Šotek - Bodnár, Mlynarovič, Murín



Žilina: Košarišťan - Djakov, Tourigny, Miller, Gachulinec, Holenda, Belluš - Mucha, Walega, Fejes - Kolenič, Jones, Koyš - Avcin, Baláž, Dej - Varga, Galamboš, Beták







HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 5:4 pp a sn (2:1, 1:1, 1:2 – 0:0, 1:0)



Góly: 8. Fekiač (Lunter, Marcinek), 17. Marcinek (L. Lunter, Fekiač), 40. Olson (Hecl, Bindulis), 45. Marcinek (Fekiač), rozh. sam. nájazd Hecl - 7. Lukošik (Acolatse, Takáč), 32. Bakoš (Acolatse), 46. Ortega (Puliš, Hoelscher), 51. Ortega (Hoelscher). Rozhodcovia: Moller, Žák – D. Konc ml., Frimmel, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 3032 divákov.



Zvolen: Kantor – Halbert, D. Stránský, Kobolka, Bindulis, Beňo, Sládok – Kudrna, Estephan, Bondra – Andrusiak, Olson, Hecl – Marcinek, Fekiač, Lunter – Senčák, Šramaty, Macek



Slovan: Kiviaho (od 3. série nájazdov Godla) – Acolatse, Bačik, Golian, Ahnelöv, Kubka, Maier, Královič – Bakoš, Peterek, Takáč – Puliš, Hoelscher, Ortega – Dudáš, Preisinger, Lukošik - Kukumberg, Bjalončík, Štetka







tabuľka po 36. kole:



1. Košice 36 19 3 6 8 118:86 69



2. Spišská Nová Ves 36 17 6 4 9 118:100 67



3. Slovan Bratislava 36 17 4 4 11 123:111 63



4. Nitra 36 15 6 4 11 128:119 61



5. Žilina 35 15 6 1 13 113:100 58



6. Banská Bystrica 36 13 8 3 12 106:103 58



7. Michalovce 36 13 4 3 16 102:109 50



8. Zvolen 36 12 3 7 14 118:116 49



9. Poprad 35 14 2 3 16 103:105 49



10. Trenčín 35 15 0 2 18 97:114 46



11. Liptovský Mikuláš 35 10 4 5 16 102:107 43



12. Nové Zámky 36 8 0 4 24 92:150 28

Bratislava 10. januára (TASR) - Náskok hokejistov HC Košice na čele tabuľky Tipos extraligy je po zápasoch 36. kola už iba dvojbodový. V šlágri piatkového programu prehrali na ľade druhej Spišskej Novej Vsi 2:3, hoci viedli 2:0. Obrat zverencov Vladimíra Záborského, ktorí sú na domácom ľade najúspešnejší zo všetkých tímov, zavŕšil v presilovke v 44. minúte americký útočník Connor Ford.Na priebežných 2:2 vyrovnal aj s prispením košického hráča obranca Spišiakov Juraj Valach, pre ktorého to bol prvý gól v sezóne. Do zostavy Spišskej Novej Vsi sa vrátil útočník Dalibor Bortňák, ktorý bol na hosťovaní v Trenčíne. Košičania prehrali šesť zápasov z uplynulých siedmich. Spišiaci zdolali tohto súpera v treťom zo štyroch vzájomných zápasov v sezóne. Košice prehrali na ľade Spišskej Novej Vsi v šiestich súťažných zápasoch v rade.V krajskom derby medzi Nitrou a Novými Zámkami sa do listiny strelcov zapísali iba domáci hráči s ročníkom narodenia 2007. Svoje premiérové góly v mužskej extralige dosiahli Adam Nemec a Matúš Lisý, ktorí prekonali víťaza Stanleyho pohára Chrisa Gibsona. Druhýkrát v kariére sa gólovo presadili Ivan Berčík a Tomáš Chrenko. Brankár Libor Kašík dosiahol prvé čisté konto v sezóne a štvrté v extraligovej kariére. Nitra sa udržala na priebežnom 4. mieste pred Žilinou a na tretí Slovan Bratislava stráca tri body. Nové Zámky sú naďalej na poslednom 12. mieste s 15-bodovou stratou na Liptovský Mikuláš.Z presvedčivého víťazstva 4:0 sa tešili aj žilinskí Vlci, ktorí triumfovali na ľade Popradu. Dosiahli šieste víťazstvo v sérii a upevnili si postavenie v prvej šestke tabuľky. Brankár Andrej Košarišťan vychytal prvé čisté konto v sezóne a 29. v kariére.Hráči Banskej Bystrice zastavili sériu prehier na čísle štyri. Na ľade Dukly Trenčín prehrávali 0:1 aj 1:2, no napokon sa tešili z triumfu 4:3 po predĺžení. Rozhodol o ňom kanadský útočník Matthew Boucher. Tri asistencie si pripísal jeho spoluhráč Roman Faith. Pre Trenčanov to bol iba druhý zápas v sezóne, ktorý dospel do predĺženia. Jeden z gólov domácich strelil obranca Tomáš Starosta, pre ktorého to bol prvý presný zásah v sezóne.V riadnom hracom čase sa neskončil ani duel medzi Zvolenom a Slovanom Bratislava. O triumfe domácich 5:4 rozhodol víťazný samostatný nájazd Mareka Hecla. Vydarený zápas absolvoval domáci útočník Patrik Marcinek, ktorý pridal k bilancii 2+1 aj gól v samostatných nájazdoch. Zvolen zvíťazil vo štvrtom zápase z uplynulých piatich. Slovan prehral dva zápasy po sebe prvýkrát od konca novembra.Hráči Liptovského Mikuláša prvýkrát v sezóne zvíťazili v troch zápasoch za sebou. V piatok zdolali Michalovce 5:3 a vylepšili si pozíciu na predposlednom mieste tabuľky, na ktorom zvýšili náskok na Nové Zámky. Michalovčania nenadviazali na tri víťazstvá nad týmto súperom v sezóne a prehrali v treťom zápase za sebou.