Spišská Nová Ves angažovala kanadského útočníka Harpera

Spišská Nová Ves 2. októbra (TASR) - Do kádra hokejistov Spišskej Novej Vsi pribudol 29-ročný kanadský útočník Stephen Harper. Bude to pre neho druhé pôsobisko v slovenskej extralige, v uplynulom ročníku 2023/2024 mal v drese Nitry priemer viac než bod na zápas. Spišskonovoveský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



Harper odohral v nitrianskom drese 28 zápasov, v ktorých nazbieral 30 kanadských bodov za 14 gólov a 16 asistencií. V januári prijal ponuku Sparty Praha a napokon sa kluby dohodli na transfere. V tíme českého extraligistu dostal príležitosť v štyroch zápasoch základnej časti (bilancia 2+1), v siedmich dueloch play off získal jednu asistenciu. S vedením HK Spišská Nová Ves podpísal zmluvu s platnosťou do konca prebiehajúcej sezóny 2024/2025. "Rokovania boli náročné, ale keďže veríme, že naši fanúšikovia nás budú v tejto sezóne opäť mohutne podporovať, budeme schopní zvládnuť finančne náročný rozpočet a prípadne káder ešte posilniť po Novom roku. Náš cieľ ostáva nemenný, to znamená spoločne vytvoriť hokejový produkt, na ktorý bude každý Spišiak hrdý. Veríme, že tento podpis vyvolá medzi fanúšikmi vlnu radosti a už v (piatkovom) zápase proti Mikulášu Stephena privíta plný štadión," uviedol manažér Richard Rapáč.