Spišiakom nestačila ani strelecká prevaha, s Michalovčanmi prehrali

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



Góly: 7. Štrauch (Rapáč, Beaudry) - 11. Bokroš (Gajdoš, Suja), 36. Keränen (Cameranesi, Macejko), 60. Suja. Rozhodovali: Kalina, Jobbágy - Hercog, Tvrdoň, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Spišská Nová Ves: Surák - Petgrave, Atwal, Beaudry, Romaňák, Chatrnúch, Malina, Česánek - Giľák, Kuru, Salituro - Rapáč, Rauter, Štrauch - Ščurko, Vrábeľ, Hamráček - Džugan, Vartovník, Tomala



Michalovce: Williams - Pavlin, Macejko, Bokroš, Stripai, Luža, Suja, Gajdoš - Regenda, Cameranesi, Mráz - Erkinjuntti, Galamboš, Keränen - Žitný, Buc, Kukuča - Lačný

Spišská Nová Ves 9. januára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v regionálnom 50. kole Tipos extraligy na ľade HK Spišská Nová Ves 3:1. Pre Michalovce to bolo štvrté víťazstvo za sebou, Spišiaci ťahajú rovnako dlhú sériu prehier.Domáci opäť nastúpili bez brankára Melicherčíka, ktorého nahradil Surák. Ten v prvej tretine viackrát podržal svoj tím a spoluhráči ho potešili v 7. minúte. Nepokrytý Štrauch využil prihrávku spoza bránky a prekonal Williamsa - 1:0. V 11. minúte mohol náskok domácich zvýšiť Vartovník, ale z úniku neprekonal michalovského brankára. Spišiakov to mrzelo dvojnásobne, keďže z protiútoku inkasovali. Obranca Bokroš zblízka prekonal Suráka a svojím prvým gólom v sezóne upravil na 1:1.Druhá tretina priniesla viacero streleckých pokusov oboch tímov, pričom aktívnejší boli domáci. Pomohli im k tomu aj dve presilovky v 22. a 31. minúte, no brankára Williamsa neprekonali. Hostia išli prvýkrát do vedenia v 36. minúte po tom, ako Keränen úspešne tečoval strelu Macejka - 1:2.V 3. tretine pribudlo nervozity aj vylúčených, ale brankári boli pozorní. Domáci sa snažili o vyrovnanie, obrana hostí ich však nepúšťala do výhodných streleckých pozícií. Od 58. minúty hrali Spišiaci bez brankára a so šiestimi korčuliarmi. Síce sa viackrát dostali do útočného pásma, avšak bez gólového efektu. Naopak, do prázdnej bránky namieril z vlastného pásma Suja, ktorý skóroval zároveň so záverečnou sirénou - 1:3.Ani mierna strelecká prevaha (37:35) nestačila hokejistom Spišskej Novej Vsi na víťazstvo nad Michalovcami. V nedeľnom regionálnom 50. kole Tipos extraligy podľahli Dukle aj štvrtýkrát v sezóne, tentoraz 1:3. Hostí podržal brankár Devin Williams, ktorý nastúpil prvýkrát od 22. decembra.Pre Spišiakov to bola štvrtá prehra za sebou.povedal tréner Spišiakov Miroslav Mosnár.Michalovčania potvrdili, že sa im na klziskách súperov darí, viac bodov zo zápasov vonku priniesli len Zvolenčania. Podľa výsledkov vzájomných stretnutí to vyzerá, že to na Spišiakov vedia." poznamenal asistent trénera michalovskej Dukly Juraj Faith.Hostia pricestovali do Spišskej Novej Vsi iba s tromi kompletnými formáciami, no napriek tomu predĺžili víťaznú sériu na štyri zápasy. Úspešnými výsledkami v novom roku dávajú zabudnúť na nevydarený december, počas ktorého prehrali 8 z 9 zápasov.dodal Faith.