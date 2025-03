Zvolen zdolal Spišskú Novú Ves 3:0

štvrťfinále play off Tipos extraligy - druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)



Góly: 17. Macek (Senčák, Viedenský), 20. Brejčák (Olson, Zuzin), 59. Hecl (Halbert, Olson). Rozhodcovia: Štefik, Výleta – Hercog, Hajnik, vylúčení: 1:3 na 2 min., navyše: Rapáč (SNV) 5+DKZ za pichnutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 2724 divákov.



HK Spišská Nová Ves: Mitens – Romaňák, Žiak, Barcík, Ališauskas, Valach, Groch, Karaffa – Rapáč, Ford, Kestner – Meireles, Johnson, Hannoun – Džugan, Drábek, Števuliak – Vandas, Bortňák, Murin - Vartovník



HKM Zvolen: Kantor – Brejčák, Halbert, Pišoja, Beňo, Bindulis, Kobolka, Sládok – Hecl, Olson, Zuzin – Macek, Viedenský, Senčák – Kudrna, Rapuzzi, Keefer – Marcinek, Fekiač, Lunter - Gron



/stav série: 1:1/



Spišská Nová Ves 20. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v druhom stretnutí štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade HK Spišská Nová Ves 3:0. Desiaty tím základnej časti vyrovnal proti jej víťazovi stav série hranej na štyri víťazné zápasy na 1:1. Séria sa sťahuje do Zvolena, kde sa bude hrať v nedeľu a pondelok.Zvolenčania pôsobili sebavedomo, zatiaľ čo hráči Spišskej Novej Vsi boli v hernom kŕči. Podpísalo sa to v úvodnej tretine, keď Spišiaci korčuliarsky zaostávali a v jej závere dvakrát inkasovali. Hostí poslal do vedenia v 17. minúte Matej Macek, ktorý prekonal brankára Mareksa Mitensa z bezprostrednej blízkosti. Slabý dôraz v bránkovisku domáceho mužstva bol jednou z príčin aj pri druhom presnom zásahu Zvolena. Tentoraz si voľný puk pod lapačkou lotyšského brankára našiel obranca Daniel Brejčák a zariadil svojmu tímu dvojgólové vedenie.V prostrednej časti gól nepadol, Spišiaci nevyužili početnú výhodu a Zvolen si niesol do tretieho dejstva dvojgólový, no častokrát zradný náskok. Presilovka nevyšla "rysom" ani v úvode tretej dvadsaťminútovky. Šance domácich na zisk druhého bodu výrazne klesli päť minút pred koncom, keď videl trest do konca stretnutia za pichnutie ich kapitán Branislav Rapáč. V päťminútovej presilovke poistil cenný bod pre Zvolen do prázdnej bránky Marek Hecl.