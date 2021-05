Štrauch podpísal zmluvu s HK Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves 3. mája (TASR) – Nováčik hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves angažoval 27-ročného krídelníka Andreasa Štraucha. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



„Mali sme ho vytypovaného dlhší čas a som rád, že sa nám ho podarilo presvedčiť, aby svoju budúcnosť spojil s nami. Ide o ofenzívneho praváka, ktorý má cit na góly. Počítame s ním do presilových hier a mal by patriť k lídrom našej zostavy. Ďalší plus je, že som s ním hral a viem, že ide o charakterného hráča, ktorý skvele zapadne do kabíny," uviedol generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč.



Štrauch bol v ročníku 2020/2021 hráč Liptovského Mikuláša. V 46 zápasoch dosiahol bilanciu 15 gólov, 17 asistencií a stal sa najlepším strelcom i najproduktívnejším hráčom mužstva. V najvyššej slovenskej súťaži už nastupoval aj za Poprad, Nové Zámky, Zvolen a Michalovce. Odohral v nej celkovo 371 zápasov, v ktorých získal 171 bodov za 72 gólov a 99 asistencií.