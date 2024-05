Súčasťou Winter Games v Prahe bude zápas medzi Slovanom a Košicami

Praha 30. mája (TASR) - Súčasťou zápasov pod holým nebom na pražskej Letnej bude aj duel slovenskej Tipos extraligy medzi Slovanom Bratislava a Košicami. Informovali o tom organizátori podujatia Winter Hockey Games 2024 (5.-8. decembra). Okrem ligových stretnutí priaznivci uvidia aj univerzitný súboj Česka proti Slovensku a zápas českých legiend proti výberu sveta.



Naposledy sa zápas pod holým nebom konal v Česku v januári 2016 medzi Kometou Brnom a Spartou Praha. Rovnaké dva tímy sa stretnú aj v závere tohto roka, pričom deň pred derby na seba narazia HC Škoda Plzeň s Motorom České Budějovice. Počas štvordňového programu sa okrem dvoch duelov českej extraligy uskutoční aj zápas slovenskej extraligy medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice a do programu pridali aj stretnutie 1. hokejovej ligy HC Slavia Praha - VHK ROBE Vsetín. Diváci si môžu pozrieť aj súboj českého a slovenského univerzitného tímu a prestížnu súťaž českých a svetových hokejových legiend.



"Snažíme sa, aby bol program čo najatraktívnejší. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť detaily zápasu slovenskej extraligy. Duel medzi Slovanom Bratislava a HC Košice je tradične atraktívnym slovenským derby a verím, že sa bude páčiť aj českým fanúšikom,“ hovorí Martin Loukota, riaditeľ Asociácie profesionálnych klubov APKLH.



Vrcholom štvordňového hokejového festivalu bude súboj českých a svetových hokejových legiend. Tímy budú skladať bývalí dlhoroční hráči zámorskej NHL - útočníci Patrik Eliáš a Jakub Voráček. Spolu s nimi aj tréner Slavomír Lener. Na súpiskách už pribudli prvé hviezdne mená, bývalý center Bobby Holík, švédsky obranca Johnny Oduya a niekdajší Eliášovi spoluhráči Jason Arnott a Brendan Morrison "Všetci sú legendami NHL a sme radi, že sa nám ich podarilo prilákať do Prahy. Petr Čech v hokejovej výstroji bude určite atraktívnou súčasťou zápasu legiend - veď českí fanúšikovia ho na ľade veľa krát nevideli,“ uviedol jeden z ambasádorov Patrik Eliáš. "Nebudú chýbať ani Scott Hartnell a Wayne Simmonds. A to je stále len zlomok zoznamu hráčov, s ktorými spolupracujeme. Ďalšie hviezdne mená odhalíme už čoskoro,“ dodal Jakub Voráček, druhý ambasádor podľa tlačovej správy.







Program Winter Hockey Games 2024 v Prahe:



štvrtok 5. decembra: univerzitný hokej medzi Českom a Slovenskom



piatok 6. decembra: 1. hokejová liga: HC Slavia Praha – VHK ROBE Vsetín, česká extraliga: HC Škoda Plzeň – Banes Motor Č. Budějovice



sobota 7. decembra: slovenská Tipos extraliga: HC Slovan Bratislava - HC Košice, česká extraliga: HC Sparta Praha – HC Kometa Brno



nedeľa 8. decembra: súboj legiend Česko versus Výber sveta