Surový bude asistent trénera Poikonena v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 30. júla (TASR) – Bývalý slovenský hokejový útočník Tomáš Surový bude v sezóne 2021/2022 pôsobiť ako asistent hlavného trénera Tuukku Poikonena v extraligovej Banskej Bystrici. V rovnakej pozícii bude aj Ivan Droppa, ktorý mal v ročníku 2020/2021 rovnakú funkciu v Michalovciach. Banskobystrický klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre bývalého reprezentanta, ktorý 24. septembra oslávi 40-tku, pôjde o prvú trénerskú skúsenosť s mužským hokejom. „Chcel som to skúsiť. Je to pre mňa niečo nové, musím sa učiť, ale som rád, že som dostal dôveru. Nejaké skúsenosti z hráčskej kariéry mám, no z pohľadu asistenta trénera je to iný pohľad na hokej," uviedol Surový.