Ťavoda zamieril z Michaloviec do Prešova za Baču

Michalovce/Prešov 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Ján Ťavoda zamieril v rámci hráčskej výmeny z HK Dukla Ingema Michalovce do HC GROTTO Prešov za Mateja Baču. V kádri michalovskej Dukly už nepokračujú ani útočníci Jozef Tibenský a Patrik Oško. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Ťavoda odohral v prebiehajúcej sezóne 17 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 35 trestných minút a 4 mínusové body. Do Michaloviec prišiel počas sezóny 2019/2020 z Popradu. Prešov bude pre neho už šieste pôsobisko v rámci najvyššej slovenskej súťaže. V nej si už obliekal aj dresy Zvolena, Žiliny, Popradu a Banskej Bystrice.



Obranca Bača, ktorý viackrát alternoval aj v útoku, mal v 14 zápasoch bilanciu 2 góly, 1 asistencia, 41 trestných minút a 3 mínusové body. V slovenskej extralige už hral aj za Liptovský Mikuláš a Detvu.