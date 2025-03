Hokejisti Trenčína si poradili s Michalovcami, vyhrali 3:1

prvý zápas predkola play off Tipos extraligy:



HK Dukla Trenčín – HK Dukla Ingema Michalovce 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 25. Hudec, 45. Kalis (Macejko, Krajč), 60. Ahl (Krajčovič, MacDougall) – 18. Svitana (Slováček). Rozhodcovia: Hronský, Crman – Jedlička, D. Konc ml., vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2435 divákov.



/stav série: 1:0/



Trenčín: Grigals – MacDougall, Starosta, Macejko, Hlaváč, Hatala, Laurenčík, Bečár – Krajčovič, Stapley, Ahl – Green, Mráz, Leskinen – Josling, Lapšanský, Záborský – Krajč, Kalis, Hudec



Zvolen: Junca – Bodák, Slováček, Drgoň, Brejčák, Kulda, Marcinko – Michnáč, Rockwood, Lukosevicius – Fominych, Valach, Chmielewski – Vašaš, Solenský, Kabáč – Svitana, Buc, Varga

HC Slovan Bratislava – HKM Zvolen 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)



Góly: 16. Tracey (Takáč, Bakoš), 33. Acolatse (Ritchie, Minárik) – 14. Halbert (Zuzin, Olson), 19. Hecl (Halbert, Olson), 32. Hecl (Halbert, Zuzin), 33. Kudrna (Bindulis, Rapuzzi). Rozhodcovia: Žák, Snášel ml. – Hercog, Durmis, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3439 divákov.



/stav série: 0:1/



Slovan: Kiviaho (33. Godla) – Acolatse, Bačik, Královič, Sersen, Kubka, Ahnelöv, Maier – Bakoš, Tracey, Takáč – Ritchie, Minárik, Bondra – Slovák, Peterek, Kukumberg – Dudáš, Hoelscher, Jendek – Puliš



Zvolen: Kantor – Brejčák, Halbert, Pišoja, Fairbrother, Bindulis, Beňo, Sládok – Hecl, Olson, Zuzin – Macek, Viedenský, Keefer – Kudrna, Rapuzzi, Marcinek – Súľovský, Fekiač, Lunter



Trenčín 10. marca (TASR) – Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v prvom stretnutí predkola do play off Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 3:1. V sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel medzi týmito tímami je na programe už v utorok 11. marca o 18.00 h opäť v Trenčíne.Michalovce viedli od 18. minúty zásluhou zakončenia Patrika Svitanu. Domáci však odpovedali v druhej tretine, keď sa Denis Hudec presadil v oslabení. Výsledok preklopil na stranu Trenčína v 45. minúte 18-ročný Martin Kalis a triumf domácich spečatil do prázdnej bránky kapitán Filip Ahl.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v prvom stretnutí predkola play off Tipos extraligy na ľade HC Slovan Bratislava 4:2. V sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe už v utorok 11. marca o 18.30 h opäť v Bratislave.Zvolenčanov poslal do vedenia obranca Nathanael Halbert, no domáci odpovedali v presilovej hre zásluhou Braydena Traceyho. Hostia však ešte do prestávky využil rovnako početnú výhodu zakončením Mareka Hecla. Krídelník v polovici duelu pridal druhý presný zásah a upravil na 3:1. Počas ďalších 77 sekúnd najprv znížil Sena Acolatse, no Andrej Kudrna vrátil hosťom dvojgólové vedenie a vyhnal z bránky Henriho Kiviaha. V tretej časti sa už stav nezmenil a hráči HKM získali prvý bod v sérii.