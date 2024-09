Tréner SR 20 Ivan Feneš absolvuje stáž v Dukle Trenčín

Bratislava/Trenčín 4. septembra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš absolvuje od septembra do konca októbra stáž v extraligovom klube HK Dukla Trenčín. Pôsobiť bude v role konzultanta po boku Ernesta Bokroša.



Popri hlavnej práci náplni, ktorou zostáva pozícia hlavného kouča juniorskej reprezentácie, bude môcť skautovať potenciálnych adeptov na reprezentačný dres pre majstrovstvá sveta pôsobiacich v Tipos extralige a zároveň čerpať skúsenosti z každodennej práce v klube.



Štyridsaťšesťročný kouč absolvoval v minulej sezóne pred juniorskom šampionátom stáž v zámorí. V tejto sezóne nadobudne podobnú skúsenosť v extraligovom klube. "Teší ma, že Dukla ma oslovila s ponukou na spoluprácu a že Slovenský zväz ľadového hokeja s ňou súhlasil. Prioritou naďalej zostáva post trénera reprezentačnej dvadsiatky a snaha o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku na decembrovom šampionáte v Kanade. Vďaka každodennej konzultantskej činnosti v klube však budem oveľa viac v kontakte s potenciálnymi reprezentantmi, ktorí pôsobia v extralige,“ uviedol Ivan Feneš poda hockeyslovakia.sk.



Dvadsiatku čaká do štartu majstrovstiev sveta v kanadskej Ottawe už len jeden výcvikový tábor. V novembri sa na Turnaji piatich krajín predstaví vo Fínsku a približne v polovici decembra odletí výprava do Kanady, kde by mala absolvovať záverečnú fázu prípravy so štyrmi prípravnými stretnutiami. Juniorský šampionát štartuje 26. decembra, súpermi Slovákov v B-skupine budú Švédsko, Česko, Švajčiarsko a Kazachstan.