Útočník Jendek napodobnil Kukuču a smeruje do Zvolena

Zvolen 13. mája (TASR) - Slovenský hokejista Dominik Jendek sa stal novou posilou HKM Zvolen. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Dvadsaťtriročný útočník napodobnil kroky Andreja Kukuča, keď tiež pôsobil v minulej sezóne v drese Popradu. Jendek odohral v predchádzajúcom ročníku za "kamzíkov" 32 zápasov v základnej časti a získal deväť bodov (3+6), v play off pridal šesť duelov bez bodu.



"Dominik patrí k jedným z najlepších hráčov svojho ročníka, potvrdzuje to aj jeho dvojnásobná účasť na juniorských šampionátoch v Česku a Kanade. Okrem toho ale syn známeho otca Rudolfa Jendeka zažil aj premiéru v seniorskej reprezentácii. Vo februári 2023 odohral prípravný dvojzápas s Nemeckom a dokonca si v ňom pripísal aj asistenciu," uviedol klub.



Jendek odohral štyri sezóny v najvyššej slovenskej súťaži. Najprv bol dva roky hráčom bratislavského Slovana, odkiaľ sa presunul na rok do kanadskej juniorky. Nasledujúci ročník 2022/23 odohral v Banskej Bystrici, čo bola jeho zatiaľ najproduktívnejšia sezóna (9+15). Pod Pustý hrad prichádza z Popradu a v jednom zápase sa ukázal aj na farme AquaCity Pikes.