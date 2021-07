Útočník Matúš Chovan pokračuje v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 10. júla (TASR) - V tíme nováčika hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves bude aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť 29-ročný útočník Matúš Chovan.



"V prvej lige patril v oboch ročníkoch medzi lídrov mužstva, na ktorých som sa mohol vždy spoľahnúť, čo potvrdil aj v minulej sezóne, keď sa nemalou mierou pričinil o postup," povedal manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč na klubovom fejsbúku.



Chovan prišiel do Spišskej Novej Vsi pred sezónou 2019/2020. Následne odohral v jej drese dve sezóny v druhej najvyššej súťaži, pričom v ročníku 2020/2021 mužstvu pomohol k postupu do extraligy. V základnej časti Slovenskej hokejovej ligy (SHL) mal v 37 zápasoch bilanciu 3 góly a 4 asistencie. V play off pridal 2 góly a 3 asistencie v 15 zápasoch. "´Chovyho´ už berieme ako nášho, keďže to bude jeho tretia sezóna u nás. Jeho úlohy ostávajú rovnaké. Verím, že podobne kvalitne bude pôsobiť v drese "rysov" aj v najvyššej súťaži, pretože si myslím, že má v sebe potenciál sa ešte hokejovo zlepšovať. Očakávam, že prechod na extraligový ľad nebude pre neho problém a bude podávať konzistentné výkony, podporí ofenzívu a svojou hrou naplní naše očakávania,“ povedal Rapáč.