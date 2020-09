TIPOS EXTRALIGA: Útočník Mikúš je blízko k návratu do HKM Zvolen

Zvolen 21. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Mikúš je blízko k opätovnému pôsobeniu v HKM Zvolen. Do tímu prišiel na žiadosť trénera Petra Oremusa a o jeho prípadnom zotrvaní sa rozhodne po prípravných zápasoch s Liptovským Mikulášom a Detvou. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Mikúš obliekal dres Zvolena počas sezóny 2019/2020. Tú začal v Litvínove, no po predčasnom konci v tíme českého extraligistu zamieril do slovenskej Tipsport Ligy. V nej stihol odohrať 14 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 6 gólov a 4 asistencie. V nedávnom období absolvoval skúšku v Třinci, ale zmluvu si nevybojoval. "Z Třinca som mal stále ponuku na dvojcestnú zmluvu. Keďže tam však teraz prišli aj hráči z NHL, moja šanca sa tým znížila a nikto nevie, kedy sa NHL začne. Záujem ostať vo Zvolene som mal už po minulej sezóne, ktorá však bola vzhľadom na ambície klubu neúspešná. Prišlo k obmene kádra a záujem zo strany klubu utíchol. Po skončení v Třinci som chvíľu trénoval sám, následne sa ozval tréner Oremus," uviedol Mikúš pre hkmzvolen.sk.



Do staronového pôsobiska ho prilákal aj tréner Peter Oremus. „Poznáme sa zo Skalice aj z reprezentácie. Je to kvalitný hráč a verím, že je aj dobre pripravený a bude platný pre mužstvo. Všetko ale uvidíme až v závere týždňa. Má kvalitu aj skúsenosti, ktoré potrebujeme," poznamenal zvolenský kormidelník.