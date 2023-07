Hokej-TEL: Útočník Skokan po troch rokoch skončil v HK Poprad

Poprad 23. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dávid Skokan nebude v sezóne 2023/2024 pôsobiť v HK Poprad. V materskom klube odohral uplynulé tri ročníky, v nasledujúcom s ním vedenie klubu nepočíta. "Kamzíci" o tom informovali na sociálnych sieťach.



"Chcel by som sa poďakovať všetkým spoluhráčom, trénerovi Petrovi Mikulovi a všetkým, ktorí pracujú pre organizáciu HK Poprad. Ku každému som sa snažil správať s úctou a pokorou. Odovzdal som na ľade všetko, hral som vždy v emóciách a som hrdý Popradčan. Mrzí ma, ako to skončilo, ale asi to tak malo byť," uviedol Skokan.



V uplynulom ročníku odohral 38 stretnutí, v ktorých nazbieral 18 kanadských bodov za 6 gólov a 12 asistencií. "S Dávidom sme sa vzájomne dohodli na ukončení spolupráce. Nateraz mu ďakujeme za služby, ktoré pre nás odviedol. Do budúcna si dvere nezatvárame," poznamenal riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.