Útočník Števuliak podpísal zmluvu s HK Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves 17. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Patrik Števuliak ukončil po piatich rokoch pôsobenie v Nových Zámkoch, no jeho kariéra bude naďalej pokračovať v slovenskej extralige. Na zmluve sa dohodol s klubom HK Spišská Nová Ves, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.



"Sme veľmi šťastní, že sa nám po náročných rokovaniach podarilo podpísať kontrakt s Patrikom, o ktorého bol záujem vo viacerých mužstvách extraligy. Boli sme s ním dlhodobo v kontakte, viackrát sme sa ho pokúšali získať, ale definitívne si vybral budúcnosť s rysom na hrudi až pred pár mesiacmi. Myslím si, že sa ideálne hodí do nášho hokeja, ktorým sa prezentujeme od postupu do extraligy. Ide o výborného korčuliara, ktorý hrá priamočiaro, tlačí sa do brány a je nebezpečný v okolí bránkoviska. Je využiteľný v presilovkách pred bránkou, a takisto v oslabení. Očakávame, že pridá do našej hry viac fyzickosti, nakoľko je to hráč, ktorý chodí do miest, kde to bolí a dohráva súboje. To sú tie veci, ktoré nám vo finálnych fázach play off chýbali," uviedol generálny manažér spišskonovoveského klubu Richard Rapáč.



Števuliak odohral v základnej časti sezóny 2023/2024 50 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal osem gólov, 15 asistencií, 28 trestných minút a 19 mínusových bodov. V minulosti hral v najvyššej slovenskej súťaži aj za Poprad a Liptovský Mikuláš.