TEL: Útočník Suja podpísal dvojročnú zmluvu s Duklou Michalovce

Michalovce 24. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jakub Suja bude aj v sezóne 2022/2023 pôsobiť v HK Dukla Ingema Michalovce. S vedením "líšok" sa dohodol na dvojročnej spolupráci do konca sezóny 2024/2025. Extraligový klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Suja prišiel do Michaloviec počas sezóny 2020/2021 po krátkom pôsobení v Bratislava Capitals. V ročníku 2021/2022 odohral za Michalovce 46 stretnutí, v ktorých si do štatistík pripísal 6 gólov, 17 asistencií a 10 trestných minút. V najvyššej slovenskej súťaži si už obliekal aj dresy slovenskej "dvadsiatky", Martina, Spišskej Novej Vsi a Košíc, s ktorými v roku 2015 vybojoval majstrovský titul.



Michalovský klub zverejnil počas mája mená prvých siedmich hráčov, s ktorými počíta pre nasledujúcu sezónu. Okrem Suju budú v michalovskom klube pôsobiť aj brankári Tomáš Vošvrda a Stanislav Škorvánek, obranca Adam Stripai a útočníci Radovan Puliš, Peter Bjalončík a Dávid Buc.