V klube HC 05 Banská Bystrica pokračuje aj Brian Ihnačák

Banská Bystrica 18. júna (TASR) - V extraligovom hokejovom klube HC 05 Banská Bystrica bude v sezóne 2020/2021 pôsobiť aj útočník Brian Ihnačák. "Barani" informovali o pokračovaní spolupráce s talianskym reprezentantom so slovenskými koreňmi na sociálnych sieťach.



Ihnačák hral za Banskú Bystricu už v sezóne 2019/2020, po ktorej odišiel do talianskeho klubu Meran/Merano. Počas ročníka 2020/2021 sa vrátil pod Urpín a okamžite sa zaradil k lídrom tímu. V základnej časti odohral 21 zápasov, v ktorých získal 28 kanadských bodov za 10 gólov a 18 asistencií. V play off pridal 2 body (1+1) v 4 zápasoch.



Banskobystrický klub nedávno informoval aj o pokračovaní spolupráce s brankármi Filipom Belányim a Matejom Gajanom, obrancami Ivanom Ďatelinkom a Jakeom Cardwellom a útočníkmi Michalom Kabáčom, Alexom Tamášim a Mattom Misteleom.