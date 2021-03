V Miškovci vládne sklamanie a otázna budúcnosť

Miškovec 25. marca (TASR) - Extraligová sezóna sa pre hokejistov DVTK Jegesmedvék Miškovec skončila v najkratšom možnom čase - už po základnej časti. V treťom ročníku svojho účinkovania v najvyššej slovenskej súťaži dosiahli najhoršie umiestnenie. "Bolo to sklamanie, lebo v klube chceli hrať play off. Súťaž bola vyrovnaná, no my sme veľa zápasov tesne prehrali a súperi nám odskočili," povedal útočník DVTK Karol Csányi pre TASR.



Hráči DVTK zaostali za 10. priečkou zaručujúcou predkolo play off 10 bodov. Počas sezóny sa nedostali na víťaznú vlnu a iba raz dokázali vyhrať tri zápasy po sebe. K zásadnému obratu nepomohla ani zmena trénera, keď koncom januára domáci Viktor Tokaji nahradil Davea Allisona.



Miškovec obsadil konečné 11. miesto, v priemere získal iba 0,90 bodu na zápas, čo sú najhoršie čísla počas trojročného pôsobenia v extralige. V čase predčasného ukončenia ročníka 2019/2020 bol na 9. mieste (1,33), v premiérovej sezóne 2018/2019 prehral v predkole play off s Budapešťou a skončil na 8. priečke (1,53).



"Doplácali sme na chyby a keď sa súperi dostali do vedenia, málokedy sa nám to podarilo otočiť. Často sme dostali góly po školáckych chybách, robili sme aj veľa zbytočných faulov a mali sme aj veľa trestov za zlé striedania. Nebola to vydarená sezóna. Všetci v klube verili, že sa dostaneme do play off, ale nepodarilo sa. Sezóna sa pre nás ešte definitívne neskončila, keďže v apríli nás pravdepodobne čaká Maďarský pohár. Jeho termín nie je istý, ešte sa to môže zmeniť, no mali by sme v ňom účinkovať, avšak už bez zahraničných hráčov," prezradil Csányi.



Pre 30-ročného útočníka išlo o prvú sezónu v klube ľadových medveďov a po Tomášovi Slovákovi sa stal iba druhým slovenským rodákom, ktorý hral za Miškovec v slovenskej súťaži. V sezóne 2020/2021 odohral 49 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 8 gólov, 8 asistencií, 10 trestných minút a 14 mínusových bodov. "Myslím si, že druhá polovica sezóny sa mi vydarila lepšie než prvá. Hral som síce dosť, ale zrážali nás chyby a to vplýva na každého hráča. Po mentálnej stránke to bola pre mňa asi najťažšia sezóna v kariére. Napokon som sa z toho 'vykopal'. Po zmene trénera sa mi hralo ľahšie, zmenil sa systém a hrali sme viac s pukom. To mi je bližšie, viac som si veril s pukom. Keď mám ofenzívnejšie úlohy, tak sa cítim lepšie. Myslím si, že som obojstranný útočník, ktorý nemá problém prijať aj defenzívnejšie úlohy."



Csányi pôsobil v Miškovci nielen ako univerzálny útočník, ale často aj ako tlmočník. "Veľakrát sa stalo, že za mnou prišli organizátori zápasov, aby som môjmu tímu tlmočil nejaké pokyny. Niekedy nastali aj úsmevné situácie. Stalo sa, že som mal zastrčený dres a schovanú menovku, keď na mňa rozhodcovia prehovorili anglicky. Pousmial som sa na tom a opravil ich, že pokojne môžu slovensky. Ja som sa pritom maďarsky naučil až pred približne siedmimi rokmi. Som z Komárna, no s kamarátmi sme sa tam rozprávali po slovensky a neskôr som odišiel do Česka. Tam som následne strávil osem rokov, takže k maďarskému jazyku som nemal až tak blízko. Toľko pozápasových rozhovorov ako v tejto sezóne som doteraz nedal. Beriem to ako súčasť hokeja, neprekážalo mi to," poznamenal s úsmevom.



Miškovec prišiel do najvyššej slovenskej súťaže pred sezónou 2018/2019 spoločne s budapeštianskym MAC Újbuda, ktorý po dvoch rokoch skončil. Pokračovanie Miškovca bude téma nasledujúcich týždňov. "Myslím si, že hráči by chceli hrať v slovenskej extralige. Asi aj samotné vedenie klubu. Veľa záleží od sponzorov. Myslím si, že sa o tom rozhodne v čase, keď sa bude končiť play off extraligy, aby v DVTK mali čas na prípadnú prihlášku do inej súťaže," konštatoval Csányi.



Maďarský klub zvládol finančne náročnú sezónu a hráči príliš nepocítili ekonomický dopad pandémie na klub. "Myslím si, že situácia bola v Miškovci o niečo lepšia než v slovenských kluboch. Približne do polovice novembra sme mohli mať aj fanúšikov. Štát v Maďarsku dotuje viaceré športy, okrem hokeja aj vodné pólo, futbal, hádzanú, basketbal a ďalšie. Aj vďaka tomu náš klub lepšie zvládol túto sezónu. Rozpočty klubov síce išli dolu, ale nedošlo k žiadnemu meškaniu výplat ani k iným podobným problémom."



O budúcnosti zatiaľ nemá jasno ani Csányi: "Rád by som zostal v extralige. Patrím k hráčom, ktorí si radi sami komunikujú s klubmi. Uvidíme, ako sa to vyvinie, ale zatiaľ som túto tému neriešil."