Hokej-TEL: Valtonen skončil na striedačke Michaloviec

Michalovce 13. januára (TASR) - Správna rada hokejového klubu Dukla Ingema Michalovce na svojom pondelkovom mimoriadnom zasadnutí rozhodla o ukončení spolupráce s hlavným trénerom Tomekom Valtonenom. Spolu s ním skončil aj jeho asistent Marek Kolba. Dukla o tom informovala na sociálnych sieťach.



Valtonen sa prvýkrát ujal kormidla v Michalovciach v novembri 2020, keď vo funkcii vystriedal Miroslava Chudého. Duklu viedol až do konca ročníka 2021/2022. Potom zamieril do nadnárodnej ICE Hockey League, kde trénoval taliansky HC Pustertal. V januári 2024 ho klub prepustil a Valtonen sa vrátil do Michaloviec, kde na poste nahradil Petra Kúdelku. Štyridsaťpäťročný fínsky kouč tak na striedačke Zemplínčanov vydržal necelý rok.



Michalovce ťahajú v Tipos extralige sériu štyroch prehier, naposledy podľahli doma Spišskej Novej Vsi 3:4 po predĺžení. V tabuľke im momentálne patrí siedme miesto, na šiestu Banskú Bystricu strácajú desať bodov.