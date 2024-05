Veterán Starosta pokračuje v Dukle Trenčín

Trenčín 17. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Tomáš Starosta bude aj v sezóne 2024/2025 obliekať dres Dukly Trenčín. Klub o tom informoval na svojich sociálnych sieťach.



Pre Starostu, ktorý 20. mája oslávi 43. narodeniny, to bude deviata sezóna v sérii a pätnásta v kariére, keď bude obliekať dres Trenčína. "Je to kvalitný obranca, plný skúseností, ktoré prenáša do nášho mužstva, no najmä na našich mladých hráčov, ktorí využívajú príležitosť učiť sa od tých najlepších," uviedol klub. V uplynulom ročníku odohral 45 zápasov v základnej časti a získal šesť bodov (1+5), v play off nastúpil vo všetkých piatich dueloch.