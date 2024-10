Žilina zvíťazila nad Michalovcami 4:3

Tipos extraliga - predohrávka 17. kola:



DOXXbet Vlci Žilina - HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 11. Fejes (Gachulinec), 27. Fejes (tr. strieľanie), 47. Fejes (Galamboš, Walega), rozh. nájazd Walega - 21. Rockwood (Slováček, Bodák), 25. Varga (Fominych, Rockwood), 60. Varga (Drgoň). Rozhodcovia: J. Konc ml., Stano - Tichý, Gegáň, vylúčení: 7:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1837 divákov.



Žilina: LaCouvee - Djakov, Tourigny, Pobežal, Rajnoha, Holenda, Gachulinec - Kolenič, Mráz, Koyš - Fejes, Walega, Mucha - Varga, Galamboš, Lukosevicius - Dúbravík, Šmida, Beták - Juščák



Michalovce: Glosár (na tr. strieľania Junca) - Bodák, Slováček, Meliško, Brejčák, Drgoň, Kulda - Gabriel, Johnson, Fominych - Svitana, Rockwood, Krastenbergs - Varga, Rönni, Michnáč - Kabáč, Solenský, Vašaš

Žilina 30. októbra (TASR) - Hokejisti DOXXbet Vlci Žilina zvíťazili v stredajšej predohrávke 17. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 po samostatných nájazdoch. O ich triumfe rozhodol Kamil Walega, predtým sa tromi gólmi v riadnom hracom čase prezentoval jeho spoluhráč Hunter Fejes. Pre Žilinu to bolo druhé víťazstvo za sebou, Michalovce neuspeli v uplynulých dvoch dueloch.Tímy nastúpili bez svojich najproduktívnejších hráčov. Žilinského Nicka Jonesa vyradili zdravotné problémy, michalovský Kaspars Daugavinš chýbal pre trest. Domáci išli do vedenia v 11. minúte, keď sa ujala strela Gachulinca, ktorú podľa oficiálneho zápisu tečoval Fejes. Hosťom vyšiel úvod druhej tretiny, v ktorej dvomi gólmi otočili na 1:2, no Fejes v 27. minúte vyrovnal z trestného strieľania. Ten istý hráč strelil v 47. minúte v presilovke aj tretí gól domácich, no hostia poslali zápas do predĺženia, keď Varga necelé dve sekundy pred treťou sirénou zblízka upravil na 3:3. O víťazovi rozhodli samostatné nájazdy, v ktorých sa presadili Tourigny, Walega a Svitana.