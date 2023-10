Záborský s hetrikom proti Michalovciam: Konečne sme vyhrali

Poprad 9. októbra (TASR) - Hokejisti Popradu zdolali v nedeľnom domácom zápase Michalovce 5:2 a po štyroch zápasoch dokázali bodovať. Za triumfom ich v 8. kole Tipos extraligy potiahol premiérovým hetrikom v drese "kamzíkov" Tomáš Záborský. Tridsaťpäťročný skúsený hráč verí, že to tímu pomôže do ďalších duelov.



Popradčania pritom prehrávali v stretnutí 0:2. Hostia otvorili skóre duelu v 31. minúte, keď sa po chybe Bena Betkera presadil Mathew Santos a prekonal brankára Adama Vaya. O tri minúty neskôr Jakub Suja zvýšil na 2:0 v presilovej hre. "Vyhrávali sme a myslím si, že čo sa týka hry 5 na 5, sme hrali veľmi koncepčne. Bohužiaľ opäť raz sme doplatili na disciplínu, ktorá nás od začiatku sezóny zráža dole a nebolo to inak. Vlastnou hlúposťou sme ich dostali na koňa. Oni premenili svoje šance a zaslúžene vyhrali. Ak hráme každý zápas toľkokrát v oslabení, je to pomoc pre súpera. To sa v tom stretnutí potvrdilo," skonštatoval Suja.



V ďalšom priebehu zápasu skórovali už len domáci. Záborský znížil ešte pred druhou prestávkou v početnej výhode, keď ho pred bránkou našiel Max Gerlach. "Pozreli sme si video, aby sme videli ako hrajú počas oslabenia. Vedeli sme, že ich dvaja obrancovia vystupujú trošku vyššie. Čakal som preto, že budem pri bráne voľný a Max ma vynikajúco našiel. Bola to nahrávka do prázdnej brány a nestáva sa to často v lige. Tými nebránia zle a dobre prehusťujú ten priestor pred bránou," uviedol Záborský.



Krídelník si v 47. minúte pripísal druhý gól v zápase a 27 sekúnd pred koncom duelu dosiahol hetrik. "Chutí výborne. Som rád, že som mohol pomôcť gólmi k víťazstvu a dúfam, že nás to nakopne. Myslím si, že sme dominovali celý zápas. V prvej tretine sme prestrieľali súpera 16:4 a v druhej už sme mali 29 striel. Oni dali dva góly po našich chybách, ale nepoložili sme sa. Vedeli sme, že dominujeme a máme tlak na puku. Podobné to bolo aj v Liptovskom Mikuláši, ale museli sme mať častejšiu streľbu. V tomto stretnutí sa nám to podarilo a bolo otázkou času, kedy nám to začne padať. Máme obrovskú kvalitu v mužstve a niekedy stačí, keď sa chytia jeden alebo dvaja hráči a už to pôjde. Potrebujeme byť len trpezliví a ďalej pracovať," zhodnotil duel bývalý slovenský reprezentant.



Popradčanom nevychádza úvod sezóny, keď dosiahli v ôsmich zápasoch len tri víťazstvá a patrí im 10. miesto v tabuľke. "Minulý rok sme videli koľko tímov malo zlé začiatky a nakoniec vyhrali ligu. Mentálna sila v kabíne je veľká. Pracujeme každý deň a postupne sa nám hráči začínajú rozbiehať a začínajú si viac veriť. To je presne to, čo potrebujeme," povedal Záborský. "Kamzíci" sa v piatok predstavia na ľade Slovana Bratislava.



Michalovce dosiahli rovnako tri triumfy a patrí im 8. priečka. Deviaty Slovan má rovnaký počet bodov, no horšie skóre a Poprad naň stráca len bod. "Všetci vieme, že najväčší problém je naša disciplína. Musíme to zmeniť, vstúpiť si do svedomia a začať hrať pre tím. Potom si myslím, že môžeme začať vyhrávať, lebo v hre 5 na 5 sme hrali dobre, aj v dueloch, ktoré sme prehrali," uviedol Suja. Mužstvo Petra Kudelku privíta v piatok druhé Nové Zámky.