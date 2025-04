Žilina sa udržala v sérii, Babka: Obrovské srdce a nasadenie

semifinále play off Tipos extraligy – piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - DOXXbet Vlci Žilina 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Góly: 3. Kováč (T. Pobežal), 33. Cotton (Mezei, Buček) – 19. Avcin (Tourigny), 34. Fejes (Miller, Tourigny), 51. Varga (Ranford). Rozhodcovia: Baluška, Stano - Gegáň, Hercog, vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané)



/stav série: 3:2/



Nitra: Aittokallio – Mezei, Cotton, Bača, Green, Stacha, Vitaloš, Hain – Bajtek, Gill, Buček – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Descheneau – T. Pobežal, Hrnka, Kováč



Žilina: LaCouvee – Tourigny, Miller, Gachulinec, J. Pobežal, Djakov, Holenda – Mucha, Dej, Fejes – Avcin, Ranford, Kolenič – Beták, Juščák, Tkáč – Koyš, Galamboš, R. Varga







hlasy trénerov /zdroj: TASR/



Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Ja si myslím, že výkon nebol zlý. Chalani odviedli maximum, škoda prvej tretiny, ktorá bola z našej strany dobrá. Za stavu 1:0 sme mali šance na to, aby sme odskočili, naopak, súper vyrovnal. Od toho momentu sme boli trochu strnulí. Síce sme išli do vedenia, ale rýchlo sme dostali gól. Dnes sa nám nepodarilo dať gól v presilovke, Žiline áno. Možno nám chýbal ešte väčší tlak do bránky, dostať tam viac pukov a mať lepšiu clonu. Chceli sme zvíťaziť, teraz sa to nepodarilo a ďalší zápas je v Žiline.“



Daniel Babka, asistent trénera Žiliny: „Mužstvo bolo od rána koncentrované. Dá sa povedať, že všetci chalani chceli odohrať zápas, ktorý nebude posledný. Obrovské, srdce, nasadenie a bojovnosť. Dôležité bolo, že súper neodskočil ani raz na viac ako gól. Chalani stále žili, verili, potom to sme to už zlomili.“

Nitra 11. apríla (TASR) - Hokejisti tímu DOXXbet Vlci Žilina zvíťazili v piatom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy na ľade HK Nitra 3:2. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú Nitrania 3:2. Séria bude pokračovať šiestym súbojom v nedeľu na ľade Žiliny.Úvod duelu bol pre Žilinčanov náročný. Nitrania mali silný vstup, svojho súpera viackrát zatlačili a ujali sa v tretej minúte vedenia zásluhou Huga Kováča. Domáci útočník Samuel Buček ešte dvakrát nastrelil žŕdku a Nitre sa tak iba jeden gól musel po veľkom tlaku máliť. Navyše hostia v závere prvého dejstva vyrovnali po presnej strele Alexandra Avcina. V prostrednej časti bola Žilina strelecky aktívnejšia, opäť však doťahovala po góle Alexa Cottona. Vyrovnať dokázal už po 66 sekundách Hunter Fejes.Dôležité pre vývoj duelu bol záver druhej tretiny a začiatok tretej. „Vlci“ mali k dispozícii početnú výhodu o dvoch hráčov, urobili však chybu v striedaní, keď niekoľko sekúnd hrali v šestici, čo neuniklo pozornosti rozhodcov. Ďalšiu možnosť ísť do vedenia v presilovke mali hostia v 50. minúte a tentoraz to využili. Veľa priestoru dostal na úrovni bránkoviska Róbert Varga - 2:3. Žilinčania sa mohli oprieť o výborne chytajúceho brankára Connora LaCouveeho, nápor Nitry ustáli a zariadili pokračovanie série.