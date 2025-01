Žitný skončil v Nových Zámkoch, pokračovať bude v DVTK Jegesmedvék

Nové Zámky 23. januára (TASR) - Slovenský hokejista Roman Žitný bude vo svojej kariére pokračovať v maďarskom DVTK Jegesmedvék. V prebiehajúcej sezóne pôsobil v Tipos extralige, do Miškovca prichádza z Nových Zámkov. Dvadsaťsedemročný krídelník odohral 335 zápasov v slovenskej extralige, v nich nazbieral 128 bodov.



Súčasnú sezónu odštartoval v tíme HK Poprad, no odtiaľ smeroval do Liptovského Mikuláša a napokon do Nových Zámkov. Za "býkov" odohral 16 zápasov bez bodového zápisu. Počas svojej kariéry v Tipos extralige obliekal aj dresy Košíc, Banskej Bystrice, Slovana, Nitry a Michaloviec.



Žitný podpísal s maďarským klubom zmluvu platnú do konca sezóny. V uplynulých dňoch už dorazil do Miškovca a vo štvrtok absolvoval tréning s novými spoluhráčmi. Správu priniesol web dvtk.eu.