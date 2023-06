Zvolen angažoval útočníka Rymshu ako náhradu za Huntebrinkera

Zvolen 20. júna (TASR) - Vedenie extraligového hokejového klubu HKM Zvolen angažovalo amerického útočníka Drakea Rymshu. Reagovalo tak na nečakané rozhodnutie Michaela Huntebrinkera, ktorý ukončil kariéru.



"Od Rymshu očakávame, že bude pravidelne bodovať a stane sa lídrom nášho útoku," uviedol generálny manažér Ladislav Čierny pre klubovú webstránku.



Pre 24-ročného centra pôjde o prvú skúsenosť s európskym hokejom. "Už pred sezónou 2022/2023 sme o neho mali veľký záujem, ale ešte nechcel odísť do Európy. Ani tento rok to nevyzeralo nádejne, ale nakoniec sme ho dokázali presvedčiť. Ide o veľmi konštruktívneho hokejistu s dobrou strelou a korčuľovaním," prezradil skaut HKM Zvolen Patrik Ryba. Rymsha, ktorého brat River v minulosti pôsobil v Detve a Poprade, odohral doterajšiu kariéru v nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL. V roku 2017 ho zo 138. miesta draftoval klub Los Angeles Kings. V jeho drese sa 13. mája 2021 dočkal debutu v NHL, keď odohral 13 minút v zápase proti Coloradu.



V základnej časti sezóny 2022/2023 bol tretí najproduktívnejší hráč tímu Fort Wayne Komets v ECHL. V 58 zápasoch nazbieral 58 bodov za 24 gólov a 34 asistencií. Priemer bod na zápas si udržal aj v play off, keď v 5 dueloch 5-krát asistoval.