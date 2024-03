Zvolen inkasoval všetky góly v oslabení, Bystričanov podržal Rabčan

Banská Bystrica 1. marca (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice sa po víťazstve v 48. kole Tipos extraligy v derby so Zvolenom (4:3) dostali na šiestu priečku tabuľky a dve kolá pred koncom základnej časti sú bližšie k priamemu postupu do play off. Na siedme miesto totiž zosunuli práve svojho rivala, rozdiel je však iba jednobodový.



Zásluhu na tom majú hráči, ktorí využili v piatok večer vo vzájomnom meraní síl presilovky. Bystričania z nich dali všetky štyri góly, pričom po prvej tretine za stavu 2:2 išiel do bránky na druhú a tretiu časť hry namiesto slovinskej jednotky Gašpera Krošelja náhradník Eugen Rabčan. Ten inkasoval iba v samom závere, keď Zvolenčania odvolali brankára a hrali v šestici. "Nemôžem sa vyjadrovať k zdravotnému stavu Gašpera Krošelja. Povedali mi, že idem, lebo on už nemôže," priznal 22-ročný Rabčan a k svojmu i tímovému výkonu dodal: "Prvé strely a nebezpečné situácie sú vždy ťažšie, no boli ľahšie, lebo hráči predo mnou mi to dosť uľahčili, bojovali. Na konci druhej tretiny mali Zvolenčania veľkú šancu, no chvalabohu ma to trafilo. Potom sebavedomie išlo hore, na tom som staval a už sa len veziete. Dôležité bolo kontrolovať emócie, lebo súper chcel každého nášho hráča rozhodiť, využiť každú jednu príležitosť a možnosť na výhru. Chvalabohu máme skúsené mužstvo na to, aby sme si vedeli udržať emócie, ukočírovať to. Podľa mňa je to skvelá výhra."



Rabčana delilo len niekoľko desiatok sekúnd, aby si udržal čisté konto. "Pri tom inkasovanom góle nešlo o teč. Puk som vyrazil pred niekoho predo mnou a od toho hráča to išlo do bránky. Bola to smoliarska situácia, ale musím vyzdvihnúť našu bojovnosť, záver sme skvele zvládli. Aj atmosféra bola perfektná, dodala človeku energiu. Čim viac ľudí príde, tým lepšie sa mi chytá. Som rád, že som mohol po zápase zabaviť divákov," dodal Rabčan.



Zvolenčania v Banskej Bystrici výkonom nesklamali. Nezvládli však hru v oslabení. Ujali sa vedenia gólom v piatich proti piatim a znovu išli do vedenia druhým gólom z presilovky, no neustále inkasovali v oslabení. Gól na konečných 4:3 v šestici proti piatim už prišiel neskoro. "Stratili sme šesť bodov v dvoch zápasoch, či už s Trenčínom, keď sme prišli o body v päťminútovom oslabení, takisto v tomto zápase, v ktorom sme inkasovali všetky góly v oslabeniach. Takže musíme sa zamerať na oslabenia, inak hra päť na päť a presilovky nám fungujú," netajil útočník Zvolena Radovan Bondra, ktorý zaznamenal tretí gól svojho tímu v závere duelu, no na body už nepostačoval. K prehre a k aktuálnej situácii v tabuľke poznamenal: "Boli to pre nás dôležité body, čiže musíme sa znovu ponaučiť, dať si v sobotu míting, lebo v nedeľu nás čaká ďalší ťažký súper. Príde k nám Poprad, takže ešte nič nie je stratené. Bude to síce ťažký zápas, ale my si veríme. Máme silný tím na to, aby sme Podtatrancov zdolali."