Zvolen má tretí titul, Oremus: Tešil som sa na každý pracovný deň

Zvolen 6. mája (TASR) – Tréner Zvolena Peter Oremus oslávil svoj druhý titul majstra SR v hokeji v pozícii hlavného trénera. V sezóne 2014/2015 ho získal s HC Košice, no pri tomto druhom ho emócie premohli o niečo viac. Priznal, že to bolo najmä preto, lebo so svojimi asistentmi a vedením klubu vytvorili výborný kolektív.



„Tu sa stretla taká partia ľudí, že som sa s nimi tešil na každý jeden pracovný deň. Preto boli tie emócie také," priznal Oremus tesne po skončení piateho finálového zápasu, v ktorom si Zvolen po triumfe 3:2 nad Popradom pripísal tretí titul v klubovej histórii.



Zvolen sa pred sezónou vhodne posilnil na každom poste, Oremus na margo toho povedal: „Skladbu tímu sme v lete riešili s vedením a som rád, že sa to takto dalo dokopy."



HKM mal nakročené na titul prakticky po celú sezónu, pretože v ročníku neprehral viac ako dva zápasy za sebou. „My sme naozaj nemali negatívnu sériu, O našom víťazstve nikto nemôže pochybovať. Poprad hral veľmi kvalitný hokej, o to viac ma toto víťazstvo teší," vyhlásil Oremus.



Druhý titul so Zvolenom získal Andrej Podkonický. Oremusov asistent si ho v roku 2013 užil ako hráč priamo na ľade, teraz v pozícii člena realizačného tímu. „Keď som získal titul ako hráč, bola emócia väčšia. Tá trénerská je ťažšia na psychiku. Ale chalani si to zaslúžia. Ukázali silu, predviedli krásne výkony. Na konci základnej časti a potom aj v play off sme ťahali 16 zápasov bez prehry, prehrali sme až so Slovanom v predĺžení v semifinále," povedal Podkonický.



Aj on vyzdvihol veľmi dobrú atmosféru v kabíne, i medzi trénermi: „Kolektívna práca nebola len na ľade, ale aj v kabíne. Peťo so mnou a Andrejom Kmečom komunikoval, dal si poradiť, ale aj on mal dobré myšlienky. Som rád, že som mohol byť súčasťou tohto tímu."



Podkonický ešte naznačil, ako by mohol vyzerať káder Zvolena v novej sezóne: „Iné tímy mali výhodu, že skončili skôr, stihli si popodpisovať nejakých hráčov. Uvidíme čo bude, my chceme podpísať čo najviac hráčov, ktorí tu boli tento rok."