Zvolen podľahol Spišskej N. Vsi v napínavom piatom zápase semifinále

HKM Zvolen - HK GROTTO Spišská Nová Ves 5:6 (1:2, 1:2, 3:2)



Góly: 17. Šiška (Zuzin, Mudrák), 39. Mudrák (Rauhauser, Marcinek), 49. Hain (Marcinek, Messner), 54. M. Hecl (Jedlička, Šiška), 56. Huntebrinker (M. Hecl) - 4. Rapáč (Groch, Bortňák), 20. Žiak (Verbeek, Kerbashian), 34. Verbeek (Majdan), 35. Nellis (Džugan) 57. Nellis (Réway), 59. Nellis (Romaňák). Rozhodovali: P. Stano, Štefik - Gegáň, Durmis, vylúčení na 2 min: 2:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 5035 divákov.

Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Hanna, S. Barcík - Zuzin, Viedenský, R. Bondra - Marcinek, Šiška, Csányi - Jedlička, Huntebrinker, Sideroff - M. Hecl, Turnbull, Stupka



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ališauskas, Žiak, Beaudry, Romaňák, Malina, Ulander, Groch - B. Rapáč, Bortňák, Majdan - Verbeek, Kerbashian, Majdan - Myklucha, Nellis, Réway - Belluš, Vartovník, Džugan

Zvolen 9. apríla (TASR) - Hokejisti Zvolena prehrali v piatom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy na svojom ľade so Spišskou Novou Vsou 5:6 a v sérii hranej na štyri víťazstvá prehrávajú 2:3. Spišská môže spečatiť postup už v utorok v domácom prostredí.V prvej tretine otvoril skóre z medzikružia voľný Rapáč, keď sa k nemu dostal zrazený puk, no Zvolenčania vyrovnali vďaka Šiškovi. Ten sa presadil rovnako z medzikružia z otočky, keď nebol jednoznačne videom preukázaný ofsajd Bondru ani po trénerskej výzve. Spišiaci však išli do vedenia 24 sekúnd pred prestávkou zásluhou Žiaka, ktorý zakončil z kruhu cez hokejku Kubku. V druhej tretine po dvoch nevyužitých presilovkách hostí zmenil stav Verbeek na 3:1 z úniku po chybe domácich na modrej čiare a následne z prečíslenia zvýšil na 4:1 Nellis. Lenže o 71 sekúnd nahodil Mudrák puk od modrej čiary a ten sa nečakane dostal za Melicherčíka - 2:4. V dramatickej tretej tretine znížil na rozdiel gólu tvrdou strelou z vrchnej časti kruhu Hain a v 54. minúte vyrovnal z dorážky Hecl po strele Jedličku. Dokonalý obrat z 1:4 na 5:4 dosiahli Zvolenčania v 56. minúte po peknom prieniku Huntebrinkera, lenže Nellis dvoma gólmi dokonal hetrik a postaral sa o výhru hostí z dorážky po nevinnej strele Romaňáka.