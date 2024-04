Zvolen predĺžil zmluvy s Viedenským, Heclom a Bondrom

Zvolen 25. apríla (TASR) - Hokejoví útočníci Marek Viedenský, Marek Hecl a Radovan Bondra budú aj v sezóne 2024/2025 obliekať dres HKM Zvolen. Vedenie klubu sa s nimi dohodlo na predĺžení spolupráce. Informovala o tom oficiálna webstránka účastníka Tipos extraligy.



Pre Viedenského to bude už v poradí piata sezóna pod Pustým hradom. Tridsaťtriročný center má kompletnú zbierku medailí z uplynulých sezón, v skončenom ročníku odohral v základnej časti 27 zápasov so ziskom 16 bodov (5+11). V závere decembra ho na dlhší čas vyradilo rezné zranenie, napriek nepriaznivým prognózam dokázal naskočiť späť do súťažného kolotoča a na konci sezóny odohral dôležitý postupový zápas nadstavbovej časti proti Liptovskému Mikulášu a tiež kompletné 1. kolo play off proti Michalovciam. Celkovo má na konte 168 zápasov v drese HKM.



Vo Zvolene zostáva aj druhý najproduktívnejší Slovák v tíme Hecl, ktorý si dres HKM oblečie už tretiu sezónu za sebou. Dvadsaťšesťročný útočník má na svojom konte striebornú medailu zo sezóny 2022/2023. Po Petrovi Zuzinovi a Radovanovi Bondrovi je tretí najlepší strelec mužstva, v uplynulej sezóne nastrieľal celkovo 19 gólov, ku ktorým pridal 24 asistencií.



HKM si udržal aj druhého najlepšieho strelca uplynulej sezóny Bondru. Pre 27-ročného krídelníka to bude už štvrtá sezóna pod Pustým hradom. V sezóne 2020/2021 výrazne prispel k zisku titulu a v zbierke má aj striebro z ročníka 2022/2023. V uplynulej sezóne sa stal tretím najproduktívnejším slovenským hráčom HKM, v 49 dueloch základnej časti nazbieral 33 bodov (18+15).