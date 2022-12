Hokej-TEL: Zvolen uspel v derby, Nitra prehrala 13. zápas v sérii

TEL - 47. kolo:



HKM Zvolen – HC ´05 Banská Bystrica 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)



Góly: 5. Csányi (Kolenič, V. Fekiač), 12. Bondra (Langkow, Jedlička), 28. Jedlička (Langkow), 36. Jedlička (Langkow, Bondra), 56. Stupka (Huntebrinker), 58. Bondra – 10. Šoltés, 42. Ďatelinka (Gašpar, Bíreš), 54. Troock (Sukeľ). Rozhodovali: Výleta, J. Konc ml. – Gegáň, M. Orolin, vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše Sládok (Zvol.) a Bača (B. Bystr.) obaja 5 min. + DKZ za hrubosť, presilovky: 0:0 a oslabenia: 0:0, 5023 divákov. Zvolen: Petrík – Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Hraško, Sládok, Hraško, S. Barcík - Jedlička, Langkow, Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Stupka - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Kolenič, Fekiač, Csányi Banská Bystrica: Sedláček – Björkung, Bačik, Pavlin, Kojo, Holenda, Ďatelinka, Luža, Bača – Urbánek, Tamáši, Šoltés – Gašpar, Bíreš, Sukeľ – Troock, Kontos, Jendek – Výhonský, Gabor, Jamrich







HC MV Transport Prešov - HK GROTTO Spišská Nová Ves 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)



Góly: 17. Gerlach (Campagna, Turan), 27. Nauš (Giles) - 20. Nellis (Majdan, Rapáč), 26. Giľák (Myklucha, Verbeek), 28. Rapáč (Nellis, Beaudry), 37. Beaudry (Majdan, Kerbashian), 52. Salituro (Verbeek, Ališauskas), 54. Kerbashian (Myklucha, Salituro), 55. Giľák (Majdan), Nellis). Rozhodovali: Štefik, Rojík - Hajnik, Vyšný, vylúčení: 7:6 na 2 min., navyše Campagna (Preš.) 5 min. + DKZ za pichnutie, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 1075 divákov. Prešov: Rabčan - Doetzel, Giles, Turan, D. Jendroľ, F. Fekiač, Lalík, Rajnoha - Gerlach, Girduckis, Nauš - Campagna, Šimun, Avcin - Džugan, Thomka, Sýkora - Žilka, Klíma, K. Jendroľ Spišská Nová Ves: Melicherčík - Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Malina, Ulander, Ordzovenský, Česánek - Rapáč, Nellis, Majdan - Giľák, Salituro, Verbeek - Kerbashian, Myklucha, Vandas - Novák, Vartovník, Hamráček - Šúty







MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)



Góly: 12. Walega (Kriška), 13. Saari (Kuru, Karsums), 19. Saari (Karsums, Kuru), 29. Saari (Karsums) - 10. Petráš (Meliško, Paukovček), 50. Záborský (Vainio, Kotvan) 54. Svitana (Bubela, Kotvan). Rozhodovali: Crman, Novák - Kacej, Tichý, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1300 divákov. Liptovský Mikuláš: Valent - Mezovský, Ventelä, Pavúk, Djakov, Novajovský, Hudec, Bakala - Kriška, Walega, Handlovský - Karsums, Saari, Kuru - Michalík, Vahatalo, Uhrík - Šmida, Vankúš, Štrauch - Kalousek Poprad: Peters - Betker, Drgoň, Vainio, Kotvan, Meliško, B. Brincko, Jasečko - Razgals, Skokan, Svitana - Záborský, Livingston, Bubela - Paločko, Mlynarovič, Kundrík - Juhola, Paukovček, Petráš - Kukuča







HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)



Góly: 3. Buncis (Green), 13. Krivošík (Baláž, Tvrdoň) - 7. Barto (Ondrušek), 18. Farley (Jackson, Johnson), 22. T. Mikúš (Ligas, J. Mikúš), 28. T. Mikúš (Roman, J. Mikúš), 58. Jackson (Farley). Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Tvrdoň, Junek, vylúčení: 2:3 na 2 min, navyše: Bodák (Nitra) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2716 divákov. Nitra: O´Connor – Bodák, Švarný, Green, Gajdoš, Vitaloš, Pupák, Fatul – Krivošík, Baláž, Tvrdoň – Elmer, Gill, Duke – Guman, Buncis, Hrnka – Lacka, Čederle, Knies - Drábek Nové Zámky: Kantor – Chovan, Lee, Ligas, Mamčics, Hatala, Kozák, Jobek, Roman – Jackson, Johnson, Farley – Števuliak, J. Mikúš, T. Mikúš – Faith, Gennaro, Klempa – Hajnik, Ondrušek, Barto







HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 26. Thelin (Flick, Krajčovič) - 15. Ackered (Kytnár, Fominych), 64. Kytnár (T. Matoušek, MacKenzie). Rozhodovali: Kalina, D. Konc st. - Knižka, Valo, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3500 divákov. Trenčín: LaCouvee - Starosta, Tourigny, Pietroniro, Nemčík, Ulrych, Ozols, Hlaváč - Petráš, Čacho, Valach - Thelin, Flick, Krajčovič - Šťastný, Sojčík, Hudec - Stahoň, Jurík, Sloboda - Obdržálek Slovan Bratislava: Coreau - MacKenzie, Golian, Fereta, Ackered, Gachulinec, Sersen, Březák - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Zigo, Haščák - Lukošík, Kytnár, T. Matoušek - Petriska, Minárik, M. Matoušek







HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)



Góly: 17. Suja - 43. Olsson (Havrila, Lamper), 44. Chovan. Rozhodovali: Smrek, Žák - Jurčiak, Hercog, vylúčení: 0:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3800 divákov.

Michalovce: Škorvánek – Glazkov, Michalčin, Hammond, Osburn, Mihalik, Štajnoch, Macejko – Paločko, Suja, Zabusovs, Lapšanský, Valentini, Žitný, Bezúch, Buc, Stripai, Chalupa, Galamboš, Vašaš HC Košice: Janus – Deyl, Olsson, Southorn, Romančík, Šedivý, Ferenc, Havrila, Bartoš – Leskinen, Pollock, Jääskeläinen, Rogoň, Chovan, Bartánus, Parshin, Slovák, Lamper, Jokeľ, Linet, Tybor

tabuľka po regionálnom 47. kole:



1. Zvolen 28 16 3 4 5 98:79 58



2. Slovan Bratislava 27 17 1 4 5 93:51 57



3. Košice 27 15 3 1 8 86:62 52



4. Nové Zámky 28 14 3 2 9 86:67 50



5. Michalovce 28 11 6 4 7 75:63 49



6. Spišská Nová Ves 28 12 2 4 10 79:79 44



7. Banská Bystrica 28 10 4 2 12 81:98 40



8. Poprad 28 9 5 1 13 82:79 38



9. Trenčín 28 10 2 4 12 72:79 38



10. Liptovský Mikuláš 28 6 3 4 15 68:91 28



11. Prešov 28 5 3 4 16 70:101 25



12. Nitra 28 6 1 2 19 61:102 22

Michalovce 26. decembra (TASR) - Aj po regionálnom 47. kole sú na čele hokejovej Tipos extraligy hokejisti HKM Zvolen. V zápase s Banskou Bystricou zvíťazili 6:3, vďaka čomu si udržali náskok jedného bodu pred Slovanom Bratislava. Na poslednom mieste tabuľky je naďalej Nitra, ktorá prehrala 13. zápas za sebou.Zápas Zvolena proti Banskej Bystrici prilákal vyše 5000 divákov, ktorí videli deväť gólov, pričom ani jeden z nich nebol v v presilovke, resp. oslabení. Po tri kanadské body si pripísali domáci útočníci Maroš Jedlička, Radovan Bondra (obaja 2+1), Chris Langkow (0+3). Duel v poslednej minúte spestrila pästná výmena, o ktorú sa po dohode postarali Jozef Sládok a Matej Bača. Banskobystrickíprehrali prvýkrát po šiestich víťazstvách.Hráči HK GROTTO Spišská Nová Ves zvíťazili na ľade HC MV Transport Prešov 7:2. Pre Prešovčanov to bola piata prehra za sebou, po ktorej sú naďalej na predposlednom 11. mieste tabuľky. Spišiaci si víťazstvom upevnili priebežnú 6. priečku, na ktorej majú 44 bodov s vyrovnaným skóre 79:79. Prvý gól zápasu strelil útočník Prešova Max Gerlach, ktorý zaokrúhlil svoj gólový súčet na 20 a naďalej je najlepší strelec súťaže. Po tri kanadské body si pripísali útočníci Spišiakov Anthony Nellis a Juraj Majdan.Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili nad HK Poprad 4:3. Čistým hetrikom v rozmedzí od 13. do 29. minúty sa na tom podieľal fínsky útočník Micke Saari. Pre Liptákov to bolo prvé víťazstvo po piatich prehrách a zároveň premiérove pod vedením trénerskej dvojice Ernest Bokroš, Martin Hrnčár. Upevnili si ním priebežnú 10. priečku. Poprad má po 28 zápasoch na konte 38 bodov.Obranca Nitry Martin Bodák dostal už v 26. sekunde trest na 5 minút a do konca zápasu za faul na obrancu Nových Zámkov Mikea Leeho. Nitrania síce oslabenie zvládli viac než dobre, keďže zásluhou Filipsa Buncisa išli do vedenia, ale napokon Novým Zámkom podľahli aj tretíkrát v sezóne. Ich bodové manko na predposledný Prešov ostalo rovnaké - tri body. Oba tímy, Nitra aj Prešov, sa v pondelňajších zápasoch ako prvé prehupli cez 100 inkasovaných gólov.Druhýkrát za sebou sa v zápase Trenčína so Slovanom Bratislava predlžovalo za stavu 1:1. Zatiaľ čo pred mesiacom zvíťaziliv Trenčíne po samostatných nájazdoch, tentoraz na domácim ľade prehrali 1:2. Milan Kytnár rozhodol o druhom bode pre Slovan, ktorý zvíťazil v treťom stretnutí za sebou.Na štvrtý pokus sa hokejistom Košíc podarilo prvýkrát v sezóne zdolať Michalovce. Na ich ľade síce prehrávali gólom Jakuba Suju, ale góly Jensa Olssona a Michala Chovana v 43. resp. 44. minúte znamenali obrat. Zverenci Romana Stantiena prehrali prvýkrát po troch víťazstvách a so 49 bodmi sú priebežne na 5. mieste extraligovej tabuľky. Košičania si víťazstvom upevnili priebežnú tretiu priečku, na ktorej majú 52 bodov.