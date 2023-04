Zvolen zdolal Košice a znížil stav finálovej série na 1:3

Finále play off Tipos extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HKM Zvolen - HC Košice 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)



Góly: 22. Hanna (Hecl), 28. Mudrák (Bondra, Jedlička), 28. Zuzin (Kubka), 52. Turnbull (Hanna), 60. Viedenský - 27. Olsson (Slovák, Leskinen), 31. Havrila (Lamper, Breton). Zmeny: 28. Janus namiesto Riečického (Koš.)



Rozhodovali: Hronský, Štefik - Gegáň, Synek, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5345 divákov.



Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Hanna, Čulík - Jedlička, Viedenský, Bondra - Zuzin, Huntebrinker, Hecl - Sideroff, Šiška, Turnbull - Stupka, Marcinek, Csányi -



Košice: Riečický (28. Janus) – Olsson, Breton, Romančík, Southorn, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš – Bartánus, Pollock, Fejes – Jääskeläinen, Chovan, Leskinen – Lamper, Slovák, Rogoň – Jokeľ, Hovorka, Havrila



/stav série: 1:3/

Zvolen 21. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen znížili stav finálovej série play off Tipos extraligy proti HC Košice na 1:3 na zápasy. Vo štvrtom stretnutí zvíťazili na domácom ľade 5:2. Košičania budú mať druhú príležitosť rozhodnúť o majstrovskom titule v nedeľu na domácom ľade.Kormidelník domáceho tímu Peter Oremus zmenil zloženie všetkých štyroch útočných formácií. Do zostavy sa vrátil útočník Carter Turnbull, nevošiel sa do nej Viktor Fekiač. "Oceliari" nastúpili v identickej zostave, v akej triumfovali v treťom zápase série.Prvá tretina sa niesla v podobnom duchu ako predošlé zápasy, keď si tímy dávali pozor na chyby v defenzíve. V jej závere si na trestnú lavicu postupne sadli traja Košičania a Zvolen v úvode druhej časti otvoril skóre. V početnej výhode o dvoch hráčov ešte domáci neskórovali, no počas hry piatich proti štyrom obranca Hanna skóroval strelou zo strednej vzdialenosti. Bola to prvá využitá presilovka HKM Zvolena od štvrťfinále. Košický obranca Ollson vyrovnal na 1:1 v 27. minúte, keď potrestal domácich za pozičnú chybu v defenzíve. Zvolenčania však o minútu získali náskok späť, po góle obrancu Mudráka, na ktorého už o 11 sekúnd nadviazal Zuzin - 3:1. Po tomto momente brankára Košíc Riečického vystriedal Janus. Rušné dianie druhej tretiny zavŕšil Havrila, ktorý znížil na 3:2. Dôležitý gól na 4:2 strelil v 52. minúte Turnbull, pre ktorého to bol prvý presný zásah vo zvolenskom drese. Skóre uzavrel Viedenský, ktorý skóroval v 60. minúte počas hry hostí bez brankára.