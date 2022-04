Zvolen zdolal Nitru a vyrovnal stav série na 2:2

HN Nitra - HKM Zvolen 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)



Góly: 36. Švarný (Bodák, Bajtek), 48. A. Sýkora (Rockwood, Buček) – 6. Saracino (Krieger, Leskinen), 34. Leskinen, 59. Saracino (Leskinen, Krieger).

Rozhodovali: Baluška, Štefik - Synek, Kacej,

vylúčení: 3:4 na 2 min,

presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov.



Nitra: O´Connor – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Raskob, Vitáloš, Bodák, Pupák – Buček, Buncis, Krivošík – Holešinský, Rockwood, R. Varga – Tvrdoň, Hrnka, A. Sýkora – Bajtek, Baláž, Drábek – Múčka



Zvolen: Rahm – Meliško, Kotvan, Roy, Diakov, Kubka, Hraško, Brumerčík, Barcík – Puliš, Viedenský, Zuzin – Saracino, Krieger, Leskinen – Török, J. Mikúš, Stupka – Chlepčok, Marcinek, Csányi



/stav série: 2:2/

Nitra 14. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtom zápase semifinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Nitra 3:2. Úradujúci majster aj vďaka dvom gólom amerického útočníka Nicka Saracina vyrovnal stav série hranej na štyri víťazstvá na 2:2. Piaty duel je na programe v sobotu vo Zvolene.Štvrtý semifinálový duel začali lepšie hostia. Prvá veľká šanca Marcineka sa ešte gólom neskončila. V 6. minúte sa dopustil chyby nitriansky obranca Pupák. Krieger mu ľahko ukradol puk, následne šikovne uvoľnil Saracina, ktorý v čistej šanci nezaváhal - 0:1. Hneď v ďalšom striedaní mohla Nitra vyrovnať, avšak Rockwood svoj samostatný nájazd zakončil iba strelou do lapačky Rahma. Zvolen bol v prvej tretine aktívnejší a nebezpečnejší. Ďalšie dobré šance nedali Saracino, Meliško, či Zuzin. Na domácej strane sa ocitol v dobrej pozícii Hrnka, no Rahm jeho koncovku zneškodnil.V druhej tretine sa obraz hry zmenil. Nitra opticky vyrovnala hru a mala aj dve dobré šance na vyrovnanie. Legionári Raskob a Rockwood ich však proti Rahmovi nevyužili. Zaujímavý moment nastal v 34. minúte. Hlavný rozhodca Baluška chcel obojstranne vylučovať, kým však dvihol ruku a fúkol do píšťalky, Zvolenčan Leskinen zasunul puk spoza bránky za chrbát nitrianskeho brankára – 0:2. Následne sa znova v tejto sérii dostal do hry videorozhodca, ktorý prisúdil Nitre gól z hokejky Švarného. Zvolen neuspel ani pri následnej výzve o ďalšie preskúmanie, a tak od 36. minúty platilo skóre 1:2 z domáceho pohľadu.sa podarilo v 48. minúte vyrovnať. Spoza brány našiel vo forme hrajúci Rockwood hokejku Sýkoru, ktorý z blízka prekonal Rahma. Keď už sa zdalo, že zápas dospeje do predĺženia, prišiel pre Nitra arénu šok. Jeden a pol minúty pred koncom záverečnej tretiny si defenzíva Nitry nepostrážila pred bránou voľného Saracina a ten rozhodol o tom, že séria sa sťahuje do Zvolena za vyrovnaného stavu.