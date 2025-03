Zvolen zdolal Slovan 5:2

kvalifikácia o postup do play off Tipos extraligy - tretí zápas /na 3 víťazstvá/:



HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)



Góly: 6. Viedenský (Fairbrother, Kudrna), 14. Beňo (Bindulis, Fekiač), 43. Olson (Hecl, Halbert), 47. Lunter (Hecl), 54. Rapuzzi (Keefer, Macek) - 27. Ritchie (Tracey, Hoelscher), 50. Bondra (Minárik, Takáč). Rozhodovali: Hronský, Snášel ml. – D. Konc ml., Durmis, vylúčení: 7:7 na 2 min. navyše Marcinek 5+DKZ za vrazenie na mantinel, Sládok 10 min. za nešportové správanie - Bondra 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2716 divákov.



Zvolen: Kantor - Halbert, Brejčák, Fairbrother, Pišoja, Beňo, Bindulis, Sládok - Zuzin, Olson, Hecl - Keefer, Viedenský, Macek - Marcinek, Rapuzzi, Kudrna - Lunter, Fekiač, Súľovský - Gron



Slovan: Godla - Královič, Sersen, Acolatse, Bačík, Brincko, Ahnelöv, Golian - Puliš, Slovák, Bondra - Bakoš, Peterek, Takáč - Kukumberg, Minárik, Jendek - Tracey, Hoelscher, Ritchie - Preisinger



/stav série: 2:1/



Zvolen 13. marca (TASR) - Hokejistov HKM Zvolen delí už iba jedno víťazstvo od postupu do štvrťfinále play off Tipos extraligy. V treťom dueli predkola zdolali na domácom ľade Slovan Bratislava 5:2 a v sérii hranej na tri výhry vedú 2:1 na zápasy. Štvrtý súboj, v ktorom môžu spečatiť postup, je na programe v piatok opäť vo Zvolene (18.00 h).Prvá tretina bola v réžii domáceho tímu, ktorý si vytvoril dvojgólový náskok. O prvý gól sa postaral v presilovke tečom Viedenský a druhý pridal Beňo, keď poslal puk pred bránku a Ahnelöv si ho hokejkou zrazil do vlastnej siete lobom cez Godlu. Hostia ožili až v druhej časti a znížili, keď Ritchie najprv tečoval puk do žŕdky, ale následne ho dorazil za Kantora. Na začiatku tretej tretiny zvýšil vedenie Zvolena vydarenou strelou z kruhu Olson a na 4:1 zvýšil z prečíslenia Lunter. Slovan vrátil do hry Bondra, no keď Takáč trafil v presilovke žŕdku, domáci trestali z protiútoku gólom Rapuzziho, ktorý stanovil na konečných 5:2. Duel pre zranenia nedohrali domáci Pišoja po ataku Ritchieho a Brincko v drese hostí, keď ho na mantinel vrazil Marcinek.