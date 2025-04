Zvolen zostal v hre o finále, Macek: V Košiciach do toho dáme všetko

Zvolen (TASR) – Hokejisti Zvolena prvýkrát v prebiehajúcej sezóne zdolali Košice. Podarilo sa im to až vo štvrtom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy. Na domácom ľade vyhrali 5:2 a stav série hranej na štyri víťazstvá znížili na 1:3. Východniari však majú stále bližšie k postupu do finále a spečatiť ho môžu v piatom semifinálovom stretnutí vo štvrtok vo svojej Steel aréne.



„Nemyslím si, že by teraz po tejto prehre vo Zvolene bol na našej strane nejaký problém. Stále vedieme v sérii s tromi výhrami. Nehrali sme v pondelok nejaký zlý zápas, hoci sme napokon prehrali. Verím, že doma v piatom dueli nejaké šance využijeme a sériu zvládneme v náš prospech,“ hovoril po štvrtom zápase semifinále košický krídelník prvej formácie Šimon Petráš, ktorý sa ako jediný zo slovenských hráčov v tíme ´oceliarov´ bodovo presadil pri asistencii na prvý z dvoch gólov Jääskeläinena. K prehre ešte poznamenal: „Zo začiatku sme mali šance, no nepremenili sme ich. Zvolen hral akoby o život a svoje šance využil. Po tom momentum zápasu prešlo na našu stranu a vyrovnali sme na 2:2. Bohužiaľ, na konci zápasu sme nezvládli oslabenie a duel sme prehrali. Išli sme do troch, ale nechcel by som sa k tomu vyjadrovať, pretože by som dostal pokutu. My s tým nič nenarobíme. Musíme si dať pozor, aby sa také situácie nestávali.“



Petráš si uvedomuje, čo treba urobiť, aby jeho tím posledný krok vo štvrtok doma zvládol a sériu ukončil víťazným postupom do finále: „Musíme byť v hlavách nastavení, že chceme vyhrať. Vieme, že Zvolen stále bojuje o život, že ak prehrá, tak mu končí sezóna. Nemyslím si, že budú robiť niečo iné než v štvrtom zápase. My sa musíme vyvarovať chýb, ktoré sme robili zo začiatku tohto duelu a verím, že potom budeme úspešní.“



Zvolenčanov v pondelkovom víťaznom zápase potiahol dvoma gólmi v presilovkách Matej Macek. V početnej výhode o dvoch hráčov strelil tretí víťazný gól mužstva a pridal následne aj štvrtý v hre piatich proti štyrom pri päťminútovom treste obrancu Košíc Deyla. Duel tak hodnotil kladne: „Mali sem lepší vstup ako v treťom zápase. V tomto štvrtom sme hrali aktívnejšie a dali sme dva góly v piatich proti piatim, čo bolo pozitívne. Na konci nám vyšli presilovky, čo je super. Je teraz jedno kto dá góly, hlavne nech sa vyhrá. Je to tímový šport a my chceme ísť ďalej. Po dvoch tretinách bolo 2:2 a mohli dať aj Košice tretí gól a možno by sme prehrali. Avšak zvládli sme to.“



Zvolenský krídelník ťažil v druhej formácii z dobrej hry skúseného centra Viedenského. Popri ňom sa vyšvihol herne nahor a netají, že nechce mať vo štvrtok v Košiciach po sezóne. „Nechceli sme skončiť sezónu v pondelok a natiahli sme to o ďalší zápas. Ideme teda vo štvrtok do Košíc a pokúsime sa to opäť predĺžiť. Dva dni si oddýchneme a dáme do toho piateho zápasu všetko, zabojujeme. Verím, že to zvládneme a vrátime sa na šiesty zápas v sobotu domov,“ dodal 26-ročný Macek v službách Zvolena.