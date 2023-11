Zvolenčania sa s Humenným vytrápili, vykúpil ich Mudrák

Zvolen 31. októbra (TASR) – Hokejisti Zvolena sa po výhre v 15. kole Tipos extraligy nad posledným Humenným 4:3 priblížili na rozdiel bodu k lídrovi tabuľky Spišskej Novej Vsi. Tá totiž prehrala v Bratislave so Slovanom ä2:4). Zvolenčania si udržali druhú priečku i napriek tomu, že utorňajší duel sa nevyvíjal podľa ich predstáv.



Nováčik z východu republiky dvakrát v stretnutí viedol (2:1 a 3:2), no napokon domáci "bryndziari" stihli vyrovnať pred druhou prestávkou a päť minút pred koncom tretej tretiny zariadil tri body presným zásahom spoza kruhu obranca Dávid Mudrák. Po skončení zápasu tak netajil spokojnosť: "Humenné hrá výborný hokej. Liga je vyrovnaná, každý môže vyhrať nad hocikým, takže bolo to vyrovnané do úplneho konca, našťastie sme my zobrali tri body. S tempom zápasu sa aj chyby niekedy robia, my sme ich spravili našťastie menej."



Člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie zaznamenal v tejto sezóne svoj prvý presný zásah. "Videl som miesto, tak som tam vbehol a vystrelil do opačnej strany. Čo som cítil, to som spravil. Vďakabohu za prvý zásah sezóny, už som naň čakal dlho, takže som rád, že prišiel," neskrýval svoje pocity Mudrák, ktorý odohral doposiaľ iba dve tretiny zápasov: "Cítim sa už dobre, mal som nejaké drobné zranenia. Dával som sa dokopy, ale našťastie som natrafil na dobrých fyzioterapeutov, ktorí ma dali rýchlo dokopy a už som pripravený."



Zvolenčania predviedli proti Humennému znovu svoj povestný ofenzívny hokej. Súpera prestrieľali, vypracovali si viac šancí, ale trápili sa nielen v koncovke, ale aj v defenzíve. Súperovi zbytočnými chybami toho priveľa dovolili. "Bol to dôležitý zápas, lebo súper hrá dobrý hokej. Bodoval na ľade Slovana, tesne prehral s Bystricou, takže nečakalo nás nič jednoduché. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, ale napokon sme našli cestu, aby sme zvíťazili za tri body. Škoda nepremenených šancí, najmä v druhej tretine sme ich mali dosť. Išli sme si však trpezlivo za tým, že zápas zvládneme za tri body a to sa podarilo. Vďaka patrí hráčom, že tomu verili a zlomili to päť minút pred koncom. Škoda, že sme sa viac netlačili do predbránkového priestoru, chýbala nám tam clona, možno by sa šance premieňali ľahšie. Predbránkový priestor je dôležitý na oboch stranách, čiže aj pred našou bránkou musíme skôr puk upratať," zhodnotil duel asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč.