D. Šoltés: Snažíme sa o prvú šestku, nestrácame na ňu veľa bodov

Banská Bystrica 22. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice vyhrali v piatok v Tipos extralige druhý duel za sebou, tentoraz nad Liptovským Mikulášom 3:1, a pomaly sa šplhajú v tabuľke nahor. Dostali sa na ôsme miesto, pričom na šiestu pozíciu zaručujúcu priamu účasť v play off strácajú už iba štyri body.



"Musíme sa postupne posúvať v tabuľke vyššie. A k tomu potrebujeme takéto zápasy ako s Liptovským Mikulášom zvládať. Najmä doma. Sústredíme sa na to, aby sme hrali poctivý hokej, a tie výsledky potom prídu. Posledné dva zápasy to vyšlo, no musíme naďalej tvrdo pracovať, aby sme sa v tabuľke dostali čo najvyššie. Snažíme sa o prvú šestku, nestrácame na ňu veľa bodov. Je v našich silách dostať sa priamo do play off," uviedol banskobystrický útočník Dávid Šoltés, ktorý sa postaral o víťazný zásah svojho tímu. K nemu, ako aj k celému duelu poznamenal: "Čo sa týka môjho gólu, bola to situácia, kedy sme si to hodili do útočného pásma. Spoza bránky mi to Chase Bergerdobre nahral. Ja som si to dal na forhend a vyšlo to. Som veľmi rád, že som dopomohol týmto gólom k zisku troch bodov, ktoré sú pre nás veľmi dôležité v tejto situácii. Bol to inak náročný zápas. Chceli sme hlavne odčiniť prehru, ktorú sme utŕžili na Troch kráľov v Liptovskom Mikuláši."



Šoltés skóroval v drese Banskej Bystrice v druhom stretnutí za sebou rovnako ako strelec tretieho gólu "baranov" v piatkovom dueli Peter Melcher. Ten má na konte z predchádzajúcich dvoch zápasov až tri presné zásahy. Po výhre nad Liptovským Mikulášom bol aj mierne kritický: "Prvá tretina nebola z našej strany úplne ideálna. Myslím si, že potom sme sa už do zápasu dostali. Mne sa podarilo využiť znovu presilovku. Snáď vo využívaní početných výhod budeme pokračovať."



Dvadsaťročný Melcher nastupuje pravidelne na presilové hry. V útoku si dobre rozumie s Vašašom i centrom Gaborom. Aj jeho mátal nevydarený duel v Liptovskom Mikuláši na Troch kráľov 6. januára, kde bolo za 78 sekúnd vymaľované. Liptáci vtedy viedli už 3:0, neskôr v prvej tretine 4:0 a napokon vyhrali jasne 5:1. "Dbali sme na to, aby sa nám nezopakoval nevydarený úvod zo zápasu v Liptovskom Mikuláši. Potrebovali sme dobrý začiatok, ten síce nebol ideálny, no podarilo sa nám streliť prvý gól. Na ten sme nadviazali a išli sme poctivo za tromi bodmi. Podporili nás v tom aj diváci na štadióne," vravel Melcher. K postaveniu Banskej Bystrice v tabuľke ešte dodal: "Ideme krok za krokom. Z každého zápasu teraz chceme vyťažiť čo najviac bodov, získať ich do tabuľky. Ja dúfam, že sa nám bude dariť a budeme stúpať nahor."