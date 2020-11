TEL: Dukla Trenčín zdolala HC Nové Zámky

Trenčín – Nové Zámky 5:4 pp (1:0, 1:3, 2:1 – 1:0)



Góly: 14. Ackered (Alderson, N.Shore), 27. Chromiak (Hecl, Stacha), 41. Stacha (Hecl, Bokroš), 57. Kettunen (Bokroš, Valach), 61. Ackered (N. Shore) – 32. Holovič (Drtina, Giľák), 35. Bajtek (Obdržálek), 39. Holovič (Roman, Giľák), 45. Rogoň (Jurík) Vylúčení na 2 min: 6:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, hralo sa bez divákov. rozhodovali: Snášel, Baluška – Kacej, Durmis



Trenčín: Valent – Lemcke, Ackered, T.Bokroš, Stacha, Rajnoha, E.Švec, Ilenčík, Honzer – D.Shore, N.Shore, Okuliar – Chromiak, Valach, Hecl – Alderson, Kettunen, Kukuča – Ferényi, J.Švec, Krajč



Nové Zámky: Kiviaho – P.Mikuš, Hain, Västilä, M.Roman, Ordzovenský, M.Drtina, Šeliga – Obdržálek, Seppänen, Bajtek – Okoličány, Holovič, Števuliak – J.Jurík, Embrich, Rogoň – Giľák, Ondrušek, S.Rehák



Trenčín 27. novembra (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v 17. kole Tipos extraligy nad HC Nové Zámky 5:4 po predĺžení.Trenčania začali proti tímu z vrchných poschodí tabuľky aktívne. Už v prvom striedaní sa v šanci ocitol Drew Shore, ale Kiviaha neprekonal. V 6. minúte Västilä našiel pred bránkou na pravom kruhu Giľáka, ktorý nenašiel priestor na prestrelenie Valenta. O jediný gólový moment sa v prvej dvadsaťminútovke postarali domáci. V 14. minúte počas presilovej hry o dvoch hráčov Aldersonovi dobre nesadil puk. Odrazil sa k Ackeredovi, ktorý prestrelil gólmana. V úvode prostrednej časti hry sa hral vyrovnaný hokej. V 27. minúte potiahol puk po krídle Hecl. Prihral na opačnú stranu, kde sa po dorážke presadil Chromiak. Zdalo sa, že domáci majú nakročené za víťazstvom. V polovici stretnutia Drew Shore neprekonal Kiviaha a udreli hostia. V presilovej hre sa presnou strelou z ľavého kruhu prezentoval Holovič. Aktivita hostí naberala na intenzite. V 35. minúte Valent vyrazil strelu Romana iba pred seba a Bajtek ponad ležiaceho brankára vyrovnal. V závere druhej tretiny sa dokonca Nové Zámky dostali do vedenia. Rozhodca signalizoval vylúčenie hráča Dukly, Giľak poslal krížky pas na Holoviča, ktorý prekonal presúvajúceho sa Valenta. Úvod poslednej tretiny patril Trenčínu. Hecl prihral rozbehnutému Stachovi, ktorý šiel sám na brankára a bekhendovým zakončením vyrovnal. Domáci sa z nerozhodného stavu netešili dlho. Už o štyri minúty Valent vyrazil ľahkú Bajtekovu strelu. Obrana nepokryla Rogoňa, ktorý ponad bezmocného brankára skóroval. V závere zápasu sa domácim podarilo poslať stretnutie poslať do predĺženia. Bokrošovu strelu Kiviaho neudržal a puk do siete dorazil Kettunen. V predĺžení rozhodol už po 30 sekundách Ackered. Ten zobral zodpovednosť na seba, prekorčuľoval celé klzisko a strelou spoza obrancu zabezpečil Trenčínu dva body.