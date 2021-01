Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili nad HC Košice 4:1

HC'05 Banská Bystrica – HC Košice 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)



Góly: 20. Lamper (Žiak, Kriška), 24. D'Aoust (Mlynarovič, Vašaš), 31. Bdžoch (Mlynarovič, D'Aoust), 39. Lamper (Kriška) - 12. Eliáš (D. Růžička, Poirier), Rozhodovali: Baluška, M. Novák – Synek, Durmis, vylúčení na dve min.: 3:6, vyššie tresty: Klhůfek (Košice) 10 minút za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Banská Bystrica: Belányi – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz – Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ – D'Aoust, Mlynarovič, Vašaš – Lamper, Dvorský, Kriška – Vyhonský, Tamáši, Kabáč



Košice: Sedláček (41. Riečický) – Pavlin, Baránek, Michalčin, D. Růžička, T. Slovák, Deyl, Novota – Jenyš, B. Mráz, Klhůfek – Poirier, Réway, Lapšanský – Belluš, Havrila, Frič – J. Milý, Eliaš, Jokeľ – Vrábeľ (od 32. min)

Na snímke zľava Jacob Cardwell (Banská Bystrica) a Martin Réway (Košice) počas hokejového zápasu 34. kola Tipos extraligy HC'05 Banská Bystrica - HC Košice 24. januára 2021 v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 24. januára (TASR) - Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili v 34. kole Tipos extraligy nad HC Košice 4:1.Úvod do stretnutia mali lepší Košičania, už v prvej minúte nevyužil dve dobré príležitosti Klhůfek a po teči Lapšanského rozhodcovia najprv uznali gól i s potvrdením videoarbitra, no Bystričania siahli po trénerskej výzve a boli úspešní, keďže Poirier mal nedovolený kontakt s brankárom v bránkovisku. HC '05 následne ožilo, v presilovke mal šancu Lamper, no mieril iba do Sedláčka. Na opačnej strane sa v oslabení dostal do sóla Klhůfek, ale nepochopiteľne nezakončil a zbieral sekundy. Početnú výhodu napokon využili hostia v dvanástej minúte. Z dorážky uspel Eliáš po predchádzajúcej strele Růžičku. Prvá tretina sa dohrávala až po prestávke pre dieru na zvolenskom ľade, kde hrá Banská Bystrica dočasne domáce zápasy. A dokázala počas tohto času vyrovnať. Najprv Faško-Rudáš strieľal vedľa zoči – voči Sedláčkovi, avšak v následnej presilovke sa ujal Lamperov teč po strele Žiaka.Stredné dejstvo vyšlo trojnásobnému majstrovi podľa predstáv. Až trikrát sa v ňom presadili a súperovi nedovolili skórovať. Po rýchlom protiútoku zariadil vedenie 2:1 presnou strelou z pravej strany D'Aoust a na 3:1 zvyšoval po parádnej prihrávke Mlynaroviča od zadného mantinelu tvrdým príklepom pohotový Bdžoch z kruhu. Košičania mali potom možnosť na zníženie, Lapšanský neuspel zblízka a mrzieť ich mohla i nevyužitá presilovka, počas ktorej paradoxne hrozili Banskobystričania. V úniku sa na dvakrát nepresadil Tamáši a gólom neskončilo ani prečíslenie Krišku s Ihnačákom. Štvrtý gól napokon pridal v 39. minúte Lamper z uhla z čiary, keď si Sedláček zrazil puk za seba.Do tretej tretiny tak nastúpil do bránky hostí Riečický a musel sa mať na pozore počas presilovky '''. Tí ju však zahrali zle, hrozili až po nej Faškom-Rudášom, D'Aoustom a Cardwellom, gólman 'oceliarov' bol proti. Na opačnej strane mal veľa práce Belányi, zblízka sa ho snažili pokoriť Vrábeľ, Beluš a Havrila. Hokejisti spod Urpína potom dostali možnosť hrať v početnej výhode viac než päť a pol minúty, tridsať sekúnd z toho o dvoch hráčov, no nedokázali pridať piaty gól. Mrzieť ich to nemuselo, pretože žiadny už ani neinkasovali a pripísali si tak cenné tri body do tabuľky, v ktorej sa posunuli na desiate miesto.