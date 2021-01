TIPOS EXTRALIGA: Barani si v dohrávke 8.kola poradili s L.Mikulášom

HC'05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 4. J. Sukeľ (Ďatelinka, Ihnačák), 40. Faško-Rudáš (Žiak), 46. Lamper (Kriška, Faško-Rudáš) – 22. McShane (Tullio, Mezovský)

Rozhodovali: J. Tvrdoň, Snášel ml. – Synek, Šoltés

Vylúčení na dve min.: 6:5

Vyššie tresty: Mlynarovič (B. Bystrica) 10 minút za vrazenie na mantinel

Presilovky: 0:1

Oslabenia: 0:0

bez divákov



Banská Bystrica: Belányi – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz – Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ – D'Aoust, Mlynarovič, Vašaš – Lamper, Dvorský, Kriška – Vyhonský, Tamáši, Kabáč – Marek Sloboda

Liptovský Mikuláš: Kozel – Robertson, J. Nemec, Pavúk, Petran, Mezovský, Jesus, Rusina, S. Droppa – Rudolf Huna, A. Lišitak, A. Štrauch – Michalík, Oško, Hamráček – Portokalis, McShane, Tullio – Toma, Uhrík, M. Surový

Tuukka Poikonen, tréner Banskej Bystrice: „Začali sme hrať dobre, dali sme gól, no potom sme trošku poľavili a inkasovali sme napokon gól v oslabení na 1:1. V tretej tretine sa vrátili do zápasu, chceli sme ju hrať aktívne, dali sme góly a duel sme tak dotiahli do víťazného konca. Som rád za tretie víťazstvo zverencov pod mojím vedením, ale vždy sa dajú ešte veci zlepšovať. Každopádne, keď sa vyhráva, tak aj trénerovi sa lepšie pracuje. Som zatiaľ spokojný s výsledkami i s mužstvom.“

Milan Jančuška, tréner Košíc: „Bol to vyrovnaný zápas, rozhodlo využívanie šancí. Aj keď sme nedostali v oslabení gól, no v momente, keď vystupoval hráč z trestnej lavice, tak sme dostali v podstate dva góly. Nevyužili sme presilovku piatich proti trom i ďalšie proti štyrom, ďalej tri samostatné nájazdy, takže sme prehrali. Škoda toho lebo sme mohli brať nejaké body z tohto zápasu.“

Martin Faško-Rudáš, útočník Banskej Bystrice (1+1 v zápase): „Konečne som zaznamenal v zápase viac než bod, no dôležité je, že sme vyhrali za tri body a máme štvrtú výhru v rade. Zvládli sme tento zápas bojovnosťou. Zlomili sme ho mojím gólom na konci druhej tretiny, v tretej sme pridali ešte tretí gól a doviedli sme to napokon do víťazného konca."

Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v dohrávke 14. kola Tipos extraligy nad HC Košice 4:2.

HK Dukla Trenčín – Košice HC 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)



Góly: 21. Kettunen (Okuliar, Rehuš), 24. Hecl, 25. E. Švec (Okuliar, Kettunen), 60. Okuliar (Sojčík, Ackered) – 41. Poirier Lapšanský, Réway), 42. Milý (Havrila, J. Cibák)

Vylúčenía na 2 min: 3:3

Presilovky: 1:0

Oslabenia: 0:0

Rozhodovali: Baluška, D.Konc st. – Durmis, D.Konc ml.



Trenčín: Karjalainen – Lemcke, Ackered, E.Švec, Starosta, Rajnoha, Ilenčík, Urban – Bezúch, Paukovček, Hecl – Kettunen, Rehuš, Okuliar – Berisha, Reddick, M.Valach – Chromiak, J.Švec, Sojčík – J.Haščák



Trenčín: Karjalainen – Lemcke, Ackered, E.Švec, Starosta, Rajnoha, Ilenčík, Urban – Bezúch, Paukovček, Hecl – Kettunen, Rehuš, Okuliar – Berisha, Reddick, M.Valach – Chromiak, J.Švec, Sojčík – J.Haščák

Košice: Riečický – Novota, Pavlin, D.Růžička, Michalčin, Deyl, T.Slovák, Vaculík, J.Cibák – Lapšanský, Reway, Poiriér – Klhůfek, B.Mráz, Belluš – Jokeľ, Vrábeľ, Milý – Frič, Havrila, Krasničan

Zvolen 26. januára (TASR) - Hokejisti HC‘05 Banská Bystrica zvíťazili v dohrávke 8. kola Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1.Banskobystričania majú dočasný domovský stánok na zvolenskom ľade a duel si tu rozohrali dobre. Už v štvrtej minúte sa ujali vedenia po prihrávke priebojného Ďatelinku, keď sa pred bránkou presadil pohotový Sukeľ. Hostia málo hrozili, dobrú možnosť mal Surový, vyprášil betóny Belányiho, v presilovke ešte neuspel z medzikružia McShane. Viac šancí si vypracovali 'barani', ale Faško-Rudáš s Ihnáčakom sami pred Kozlom to prekombinovali, gólom neskončil ani prienik Ďatelinku, obranca Cardwell mieril z dolnej časti ľavého kruhu do žŕdky.Na začiatku druhej tretiny Liptáci vyrovnali v presilovke štyroch proti trom. Z dorážky uspel bejzbalovým spôsobom McShane. V hre piatich proti piatim dominovali hokejisti spod Urpína, ale nepremieňali viaceré gólové príležitosti. Konkrétne Faško-Rudáš, Cardwell, Breton či Tamáši. Po nevyužitej početnej výhode hostí mali dve rovnaké možnosti Banskobystričania a na sklonku tej druhej, keď už Lipták Lištiak naskakoval na ľad z trestnej lavice, sa dokázal presadiť z kruhu švihom Faško-Rudáš – 2:1.V tretej tretine sa hosťujúci Portokalis rútil sám na Belányiho a hoci ho prekonal, gólman HC '05 stihol puk ešte vyhrabať z čiary. Väčšia aktivita však bola na strane 'baranov' a pretavili ju do tretieho zásahu. Kriška spoza bránky našiel pred ňou voľného Lampera a ten nezaváhal. Štvrtý gól mali potom na hokejkách Sloboda, opäť Lamper a najmä Faško-Rudáš s Ihnačákom, ktorých bravúrne vychytal Kozel. Na opačnej strane sa zaskvel i Belányi pri tutovke Hunu zblízka. V závere Mikulášania odvolali brankára, hrali v šestici, no duel už nezdramatizovali.Po 11 dňoch sa tradiční rivali stretli opäť. Tento raz na trenčianskom ľade. Dukla vstúpila do zápasu aktívne a viackrát zatlačila súpera pred Riečického. V 4. minúte sa otvoril priestor pre Rehuša. Jeho pokus gólman oceliarov zlikvidoval. Vojakom dostať sa do tempa pomohla aj nasledujúca presilová hra. Napriek dobrým pozíciám však úvodný gól nepadol. Ten mohol padnúť na opačnej strane. Pri druhom oslabení ušiel obrane Jokeľ. Blafákom na Karjalainena nevyzrel. Dve minúty pred koncom úvodnej dvadsaťminútovky sa uvoľnil Valach. Pred bránkou našiel nepokrytého Reddicka, ten však trestuhodne sám pred Riečickým zaváhal. O minútu neskôr zblízka neuspel ani Hecl.V úvode druhej časti hry sa domáci dostali do vedenia. Okuliar našiel krížnou prihrávkou nekrytého Kettunena, ktorý už nemal problémy poslať puk za bezmocného Riečického. Trenčania následne využili dobrý začiatok druhej tretiny. V presilovej hre zavreli súpera pred vlastnú bránku. Tlak napokon strelou z ľavého kruhu na lapačku premenil na gól Hecl. O pol minúty sa skóre menilo po tretí raz. Enrik Švec v rýchlosti vystrelil, obkorčuľoval bránku a dorazil ho do siete. Tréner východniarov Jan Šťastný si zobral oddychový čas. Hra sa upokojila a bola vyrovnaná. V polovici stretnutia kanadská dvojica Reddick s Berishom akciu až príliš prekombinovala. V závere druhej tretiny sa ukázali aj Košičania. Lapšanský však puk napálil iba do hrude Karjalainena. V 39. minúte sa fínsky gólman vyznamenal aj po zakončení Klhůfeka, ktoré efektívne aj efektne vyrazil ramenom nad bránku.Na začiatku záverečnej tretiny prišiel brankár Karjalainen o nepriestrelnosť, ktorý trvala 100 minút. Po jeho hrubej chybe poslal puk do siete Poirier a vykresal nádej pre hostí. Košice ožili a o necelú minútu už bolo 3:2 po prudkej strele Milého, ktorá takmer roztrhala sieť. Hra nabrala grády. Oceliari sa tlačili pred bránkovisko Trenčína oveľa viac ako v predchádzajúcom priebehu stretnutia. V presilovej hre sa však presadiť nedokázali. V závere stretnutia padol ešte jeden gól. Jeho autorom bol Okuliar, ktorý spečatil víťazstvo Dukly v pomere 4:2. Tá natiahla víťaznú sériu na päť zápasov.