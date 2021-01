Poprad pokoril Jegesmedvék Miškovec 5:3

HK Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)



Góly: 7. Matej Paločko (Drgoň, Matúš Paločko), 23. Matúš Paločko (Hajnik, Hudec), 32. Vandas (Bjalončík, Handlovský), 39. Livingston (Mešár, Bjalončík), 49. Skokan (Svitana) – 3. Wehrs (Osterberg), 6. Flick (Anderson, Turbucz), 48. Wehrs (Turbucz). rozhodovali: Korba, Lokšík – Stanzel, Frimmel, vylúčení: 5:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Poprad: Hamerlík – Drgoň, Ulrych, Seigo, Dalhuisen, Kramár, Erving, Hudec – Svitana, Skokan, Haščák – Mešár, Bjalončík, Livingston – Vandas, Zagrapan, Handlovský – Hajnik, Matej Paločko, Matúš Paločko – Jevoš.



Miškovec: Adorján – Wehrs, Bukor, Láda, D. Kiss, Vojtkó, Szirányi – Rokaly, Vas, Osterberg – Csányi, Galanisz, Magosi – Turbucz, Flick, Anderson – Miskolczi, Páterka, Révész.

Poprad 24. januára (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v 34. kole Tipos extraligy nad DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:3.Na začiatku 3. minúty fauloval Lukáš Handlovský a domáci hneď pykali. Hamerlík nič nevidel a Wehrsova strela doplachtila až do siete - 0:1. Jednogólové manko mohol vymazať Livingston, puk z jeho hokejky orazítkoval hornú žrď Adorjánovej brány. Naopak zahrmelo na opačnej strane. Anderson si vymenil puk s Flickom, ktorý v 6. minúte prekvapil Hamerlíka a hostia viedli o dva góly. O necelú minútu sa do hry vrátili aj Popradčania. Matej Paločko svoju strelu od modrej skryl za les tiel a Adorján ani nevedel, kedy inkasoval.Gólový film pokračoval v 23. minúte. K odrazenému puku si spoza bránky počas signalizovaného vylúčenia hostí nakorčuľoval Matúš Paločko, položil si brankára hostí a pohodlne skóroval do odkrytej časti brány. V Poprade sa tak začínalo odznova. Popradčania obrat dokonali v 32. minúte počas presilovky. Hostia prepadli v strednom pásme. Do úniku sa dostala dvojica Bjalončík-Vandas a druhý menovaný sa z kruhu trafil ideálne - 3:2. Štvrtý gól Popradu pridal na konci druhej tretiny Livingston a domáci šli do šatne s dvojgólovým náskokom.V tretej tretine sa na ľade spočiatku nič nedialo. V 48. minúte "" z Miškovca nečakane znížili na 4:3. Puk im laxnou rozohrávkou daroval mladík Mešár a obranca Wehrs si na svoje konto pripísal už druhý gól v stretnutí. Rodiacu sa drámu vzápätí zažehnal Skokan, ktorého gól na hokejku posadil exkluzívnou prihrávkou Svitana. Skóre sa už do konca riadnej hracej doby nezmenilo. Poprad zdolal Miškovec 5:3.Ján Šimko, asistent trénera HK Poprad: "Dave Allison, tréner DVTK Jegesmedvék Miškovec: "