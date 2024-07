Spišiaci odštartoval prípravu, O´Leary: Chceme ďalšiu úspešnú sezónu

Káder HK Spišská Nová Ves na sezónu 2024/25:



Brankári: Mareks Mitens, Štefan Valluš, Benjamín Varša.



Obrancovia: Nerijus Ališauskas, Samuel Barcík, Šimon Groch, Martin Knižka, Ryan MacKinnon, Dávid Romaňák, Juraj Valach, Patrik Vaverčák, Adam Žiak.



Útočníci: Zack Andrusiak, Dalibor Bortňák, Petr Chlán, Tim Danielčák, Michael Drábek, Róbert Džugan, Connor Ford, Michal Frankovič, Dante Hannoun, Juraj Majdan, Oleksij Myklukha, Branislav Rapáč, Patrik Števuliak, Martin Šuty, Michael Vandas, Lukáš Vartovník.



Tréneri: Jason O“Leary – Vladimír Záborský.







prípravné zápasy HK Spišská Nová Ves:



piatok, 9. augusta: Spišská Nová Ves – Nowy Targ (Poľ.)



piatok, 16. augusta: Spišská Nová Ves – Osvienčim (Poľ.)



piatok, 23. augusta: Spišská Nová Ves – Miškovec (Maď.)



piatok 30. augusta až nedeľa 1. septembra - turnaj v Bolzane



piatok, 6. septembra: Spišská Nová Ves – Debrecín (Maď.)



pondelok, 16. septembra: Spišská Nová Ves – Prešov

Spišská Nová Ves 31. júla (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves v stredu odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2024/2025. Vicemajster z minulej sezóny sa po dvoch mesiacoch na suchu presunuli na ľadovú plochu. Kanadský hlavný tréner Jason O´Leary a jeho Vladimír Záborský mali k dispozícii takmer kompletný káder. Výnimku akurát tvoril český útočník Petr Chlán, ktorý sa do tréningového procesu zapojí vo štvrtok 1. augusta.Z tímu odišlo desať hráčov, boli medzi nimi aj legionári, ktorí sa opäť obmenili.uviedol generálny manažér Richard Rapáč podľa oficiálnej stránky klubu.Hlavný kouč O“Leary síce pochádza zo zámoria, no už pôsobil aj na stridačke nemeckého a švajčiarskych klubov. Uplynulé dve sezóne bol kormidelníkom francúzskeho Angers.konštatoval 45-ročný Kanaďan.O“Leary si rozdelil na tréningu hráčov do dvoch skupín. Najbližšie dni sa budú niesť v tomto duchu. V popredí bude veľa trénovania.povedal hlavný kouč pre web Spišiakov.uviedol na margo súčasných cudzincov (Mitens, MacKinnon, Ford, Hannoun, Andrusiak, Chlán) R. Rapáč.Realizačný tím je v kanadsko-slovenskom zložení. Martin Saluga sa stal hlavným trénerom dorastencov, ale zároveň pokračuje aj naďalej externe pri mužstve ako asistent. Pridal sa ale Dávid Skokan, ktorý má na starosti zručnosti.zdôraznil R. Rapáč.Oproti predchádzajúcim ročníkom prišlo k najväčšej zmene v bránkovisku. Marcela Melicherčíka a Filipa Suráka nahradili Lotyš Marek Mitens so Štefanom Vallušom. Trojkou je brankár z juniorky Benjamín Varša. "doplnil generálny manažér, ktorý s najčerstvejšia vyjadril aj k akvizíci Petra Chlána:Spišiakov čaký úvodný prípravný zápas pred novou sezónou v piatok 9. augusta s Nowym Targom. Čakajú ich aj ďalšie stretnutia so zahraničnými tímami a kvalitný turnaj v Bolzane. V generálke pred začiatkom ligy ich čaká prvoligový Prešov.