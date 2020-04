Kríza doľahla aj na hokejovú Duklu Trenčín

Trenčín 23. apríla (TASR) - Koronakríza nepríjemným spôsobom doľahla aj na tradičnú hokejovú baštu na Slovensku - trenčiansku Duklu. Finančný výpadok, spôsobený predčasne ukončenou tipsportligovou sezónou, vyčíslil klub na približne 330.000 eur. Reklamné zmluvy, ktoré mala Dukla dohodnuté s partnermi na obdobie play off, sa vplyvom nedohrania ročníka nenaplnili a klub tak prišiel o kľúčovú časť financií. Druhú časť príjmov, o ktorú "vojaci" prišli, je príjem zo vstupného.



Nahradiť finančný výpadok je v súčasnej situácii extrémne náročná úloha. "Musíme sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať," uviedol v rozhovore pre TASR manažér Dukly Trenčín Eduard Hartmann. "Hráčom sme vysvetlili, v akej sme sa ocitli situácii. Myslím si, že všetci to pochopili. Máme voči nim ešte nejaké záväzky, ktoré im musíme po nejakých čiastkach doplatiť. Pár sponzorov, ktorí nám zostali, nám v tomto smere prisľúbili pomoc. Máme však aj ďalších partnerov, ktorým musíme vyrovnať záväzky," načrtol neľahkú situáciu trenčiansky funkcionár.



Manažment klubu hľadá všetky možné spôsoby, ako vykryť masívny finančný výpadok. "Kluby spoločne požiadali o pomoc zväz i ďalšie inštitúcie. Nápomocný môže byť aj štát. Všetko je v momentálnej situácii neisté. Sme v takom stave, že hľadáme zdroje, aby sme vyrovnali všetky záväzky a išli do novej sezóny s čistým štítom," povedal Hartmann. Aktuálna situácia na Slovensku však ekonomike nepraje a je náročné získať partnerov pre ďalšie obdobie. "Pro-Hokej, teda akcionári všetkých klubov, požiadali Slovenský zväz ľadového hokeja, aby im prerozdelil zisk z vlaňajších majstrovstiev sveta. Mal by o tom rozhodnúť Kongres SZĽH. Potrebujeme pomoc," zdôraznil Hartmann. Situácia je podľa neho vážna: "Nemáme až toľko priestoru na manévrovanie. Nahradiť môžeme len časť výpadku. Ďalší máme z marketingu Pro-Hokeja, ktorý nám niečo prisľúbil. Je jasné, že to nebude naplnené v plnej výške. To je ale len časť výdavkov. Sezóna stojí pre kluby približne milión eur. Z veľkej časti sme závislí od vstupného a sponzorov a keď nám táto hlavná čiastka vypadne, nemáme ďalší priestor sanovať tieto výpadky."



Mnohé kluby otvorene hovoria, že bojujú o holú existenciu a budúca extraligová sezóna je ohrozená. Hartmann ich vyjadrenia plne chápe: "Myslím si, že tí ľudia dobre vedia, čo hovoria. Našťastie, my v klube fungujeme, ale tiež nikto nevie, čo čas prinesie. Momentálne sa doťahuje stará sezóna, hľadajú sa zdroje na jej vykrytie a hneď príde ďalšia mravčia robota, aby sa naštartoval nový ročník. Myslím si, že existenčné problémy sa môžu týkať každého klubu. Tá hrozba tu je a je dosť vysoká," zdôraznil trenčiansky manažér.



Klubu sa snažia pomôcť aj samotní fanúšikovia. Tí prispievajú na jednotný transparentný účet a snažia sa virtuálne vypredať Zimný štadión Pavla Demitru. Do štvrtka dopoludnia sa takýmto spôsobom podarilo vyzbierať vyše 9300 eur. "Každá koruna je v tejto situácii dobrá. Je to obrovské gesto od fanúšikov, veľmi si ceníme takúto pomoc," ďakuje Hartmann.



Aj keď momentálne nikto nevie odhadnúť začiatok hokejových súťaží na Slovensku, snaha je, aby sa Tipsport Liga opäť rozbehla v tradičnom termíne približne v polovici septembra. Po uvoľnení opatrení by mohli kluby začať v máji so "suchou" prípravou, pravda, za dodržiavania prísnych hygienických predpisov. "Štart letnej prípravy máme naplánovaný na 4. mája. Hráči by mali začať trénovať po skupinkách, teda bez šatní, mimo uzavretých priestorov, v prírode. Miest na spoločný tréning je veľa, nebude s tým problém. Verím, že chalani do toho rýchlo nabehnú. Veď naši domáci hráči už v uplynulých dňoch viac-menej individuálne trénovali, pod dohľadom nášho kondičného trénera," prezradil Hartmann.



Duklu by mal v budúcej sezóne viesť nezmenený realizačný tím pod vedením hlavného trénera Jána Pardavého. S určitosťou však príde k obmene kádra, mužstvo už opustili viaceré opory. Brankár Matej Tomek zamieril po vydarenom ročníku do fínskej SaiPy Lappeenranta, do českej extraligy majú namierené útočníci Josef Mikyska a Brandon Alderson. Manažér Dukly ďalej informoval: "Tréneri majú predstavu o kostre tímu. Poskladajú ju z hráčov, ktorých sme mali v tíme v uplynulej sezóne. Uvažujeme približne o desiatich hokejistoch, z ktorých by sme chceli vytvoriť dve silné päťky. To je naša priorita. Potom pravdepodobne budeme čakať na august, ako sa vyvinie situácia. Káder budeme následne dopĺňať buď vlastnými odchovancami, alebo možnými ďalšími príchodmi. Hráčska ponuka je aj teraz, len nikto nevie, či môžeme v tejto situácii oslovovať zahraničných hráčov. Tieto otázniky sa budú riešiť v najbližších dvoch mesiacoch. V tejto chvíli je bezpredmetné riešiť zahraničné posily."