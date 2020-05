Prezident HC Košice Lang navrhuje štart ligy v decembri

Košice 14. mája (TASR) - Podľa prezidenta HC Košice Júliusa Langa by sa nový ročník hokejovej Tipsport ligy mal začať v decembri. "Viacerí sponzori nebudú mať dovtedy ekonomickú silu na podporu hokeja, takýto posun by im mohol pomôcť," uviedol pre TASR.



Prezident košického klubu už pred pár mesiacmi avizoval, že predčasným ukončením sezóny 2019/2020 vzniknú klubom stotisícové škody. Absencia zápasov vyraďovacej časti znamenala pre viaceré kluby významný škrt v príjmoch, patril k nim aj košický HC. Pandémia koronavírusu spôsobila klubu viaceré komplikácie a priniesla mnohé otázniky. Vedenie "oceliarov" už o prípadnej pomoci komunikuje s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ale aj ďalšími významnými partnermi. "Po predčasnom ukončení sezóny 2019/2020 sme začali aktívnu komunikáciu so SZĽH, mestom Košice a potenciálnymi sponzormi. Pravdupovediac, čakal som väčšiu koordináciu zo strany zväzu a Pro-Hokeja. My totiž napríklad vôbec nevieme, kedy sa začne nová sezóna ani to, ktoré kluby budú hrať v lige. Aj preto sú veľmi komplikované naše komunikácie so sponzormi. Pred pár dňami som mal stretnutie s primátorom Košíc a snažíme sa nájsť spoločnú reč o tom, ako pokračovať do budúcna," uviedol Lang pre TASR.



V čase postupného uvoľňovania opatrení sa čoraz častejšie skloňuje otázka začiatku nového ročníka: "Samozrejme, že by sme boli všetci radi, keby sa sezóna začala čo najskôr. To však vidíme ako nereálne. Naši sponzori a potenciálni sponzori majú po pandémii čo robiť sami so sebou. Musia sa dostať z finančných problémov, preto predpokladám, že viacerí nebudú mať dostatočnú silu na to, aby podporili hokej. Preto je moja predstava, ale aj predstava nášho klubu, taká, že by bolo vhodné posunúť začiatok sezóny 2020/2021 na december."



Zloženie kádra a realizačného tímu pre sezónu 2020/2021 je témou budúcnosti, no Július Lang potvrdil, že na pozícii športového riaditeľa nenastane zmena. "Jan Šťastný pokračuje v našom klube. Komunikujeme aj s trénerom Petrom Draisaitlom, s ktorým máme tzv. gentlemen's agreement, teda akúsi džentlmenskú dohodu. Akonáhle budeme vedieť, kedy sa začne sezóna a ktoré tímy v nej budú, tak začneme ďalej diskutovať o pokračovaní spolupráce. My máme záujem a v podobnom duchu sa vyjadril aj Peter," prezradil Lang. Vedenie klubu netajilo spokojnosť s herným prejavom "oceliarov" pod vedením Petra Draisaitla. Mužstvu sa síce nevyhla kríza, vo vedení klubu však prevládali pozitívne dojmy. "Boli sme veľmi spokojní s trénerom Draisaitlom, ale aj s celým tímom. Mali sme isté očakávania, žiaľ, skončilo sa to predčasným ukončením sezóny a ligu napokon nevyhral nikto," pripomenul Lang.



Práve udalosti po predčasnom ukončení sezóny vzbudili polemiku, najmä v otázke (ne)udelenia titulu a medailí. Podľa pôvodného zámeru vedenia súťaže patrili Košičanom bronzové medaily za 3. miesto, na ktorom boli v čase ukončenia súťaže. Lanf kvituje: "Bol som milo prekvapený jednohlasnou reakciou. Hráči, realizačný tím aj vedenie sa jednoznačne zhodli, že toto je správna cesta. Išlo to zo srdca. My chceme zápasy vyhrávať na ľade a nie za stolom."