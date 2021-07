Tím iClinic Bratislava Capitals získal troch mladíkov do defenzívy

Bratislava 2. júla (TASR) – Hokejistov iClinic Bratislava Capitals posilnili pred štartom novej sezóny traja mladí obrancovia. Sú nimi Erik Rajnoha, Vojtech Zeleňák a Oliver Fatul. Účastník nadnárodnej Ice Hockey League o tom informoval na oficiálnej stránke.



„Jedná sa vo všetkých prípadoch o mladých obrancov, ktorým chceme dať šancu sa u nás presadiť a ktorí nie sú počítaní do tzv. bodového systému v ICEHL. Erik Rajnoha je zaujímavý typ obrancu u ktorého vidíme potenciál rastu, Vojta Zeleňáka poznajú tréneri z bývalého pôsobenia, mal veľké zdravotné problémy, ktoré ho v minulej sezóne limitovali a veríme v jeho reštart. Oliver Fatul je potenciálnym adeptom na juniorský šampionát a zúčastnil sa aj posledného kempu SR20, čo potvrdzuje, že chceme mať v kádri mládežníckych reprezentantov, ktorí majú perspektívu," uviedol viceprezident klubu Dušan Pašek.



Dvadsaťdvaročný Rajnoha je odchovanec HK Dukla Trenčín, za ktorý nastupoval v juniorskej súťaži a neskôr v sezóne 2019/2020 v A-tíme. Vyskúšal si pôsobenie aj v zahraničí, vo švédskych tímoch Södertälje, Asplöven HC a Vänersborgs HC. O rok starší Zeleňák zamieril v roku 2012 z HC Košice do českého HC Přerov. Z Přerova si Zeleňáka vybral juniorský tím HC Sparta Praha, kde pôsobil do sezóny 2016/2017. Zeleňák si zahral aj slovenskú extraligu za HKM Zvolen, HC Košice, HK Dukla Michalovce a HK Dukla Trenčín. Štartoval aj na juniorských MS do 20 rokov. Osemnásťročný Fatul je odchovanec MHK Dubnica, odkiaľ zamieril v roku 2016 do Švédska a pôsobil v juniorských tímov Malmö Redhawks a IK Oskarshamn. V sezóne 2019/2020 si vyskúšal extraligu v drese HKM Zvolen a účinkoval aj v juniorských tímoch fínskej Tappary. V uplynulej sezóne pôsobil v drese vlkov zo Žiliny.