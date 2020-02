B. Bystrica sa udržala pred Slovanom, nadstavbu začne proti Trenčínu

Tabuľka po konci prvej fázy základnej časti:

Nadstavbová časť:



A-skupina



1. kolo - nedeľa 23. februára:



17.00 Banská Bystrica (1) - Trenčín (6)

16.00 Slovan (2) - Zvolen (5)

15.30 Košice (3) - Poprad (4)



B-skupina



17.30 Michalovce (7) - Detva (12)

16.00 Nitra (8) - Nové Zámky (11)

18.00 Miškovec (9) - MAC Újbuda (10)



TERMÍNY ZÁPASOV NADSTAVBOVEJ ČASTI:



23., 25., 28. februára, 1., 3., 6., 8., 10., 13., 15. marca

Bratislava 21. februára (TASR) - Prvú fázu základnej časti Tipsport Ligy 2019/2020 vyhrali hokejisti Banskej Bystrice. Úradujúci majster zvíťazil v piatkovom 52. kole na ľade Detvy 4:1 a udržal si ma čele tabuľky pred druhým Slovanom dvojbodový náskok, ktorý si prenesie do druhej fázy - nadstavbovej časti. Tá sa začne už v nedeľu 23. februára a súťaž sa v nej rozdelí na prvú a druhú šestku. Kluby odohrajú ďalších desať zápasov dvojkolovým systémom. Pohár Dušana Pašeka určený pre víťaza základnej časti získa ten tím, ktorý bude na prvom mieste až po konci nadstavbovej časti a odohratí kompletných 58 zápasov.Bystričania prehrávali v piatkovom derby na ľade Detvy ešte po druhej tretine 0:1, ale v záverečnej dvadsaťminútovke štyri gólmi strhli víťazstvo na svoju stranu. Vďaka tomu sa udržali na čele tabuľky pred Slovanom, spolu s bratislavským klubom pokorili 100-bodovú hranicu. Obhajca titulu začne nadstavbovú časť v nedeľu duelom proti šiestemu tímu tabuľky Trenčínu. Tretie miesto obsadili Košice, ktoré rozdrvili Nové Zámky 7:2. Hetrikom sa na víťazstve domácich podieľal Branislav Rapáč, päť bodov za asistencie si pripísal Michal Chovan. Košičania sa na úvod nadstavbovej časti stretnú s Popradom, ktorý napokon skončil štvrtý. Po výhre v Trenčíne 4:3 po predĺžení preskočil v tabuľke Zvolen. Pri rovnosti bodov s HKM rozhodli v prospech Popradčanov lepšie vzájomné zápasy, oba tímy vyhrali po dve stretnutia, lenže "kamzíci" mali v súčte štyroch zápasov o gól lepšie skóre.V prvej fáze základnej časti odohrali tímy 48 zápasov štvorkolovým spôsobom, každý s každým dvakrát doma, dvakrát vonku. Po 52. kole sa súťaž rozdelila na dve nadstavbové časti, do ktorých si tímy preniesli body. Pre Liptovský Mikuláš, ktorý obsadil poslednú 13. priečku, sa sezóna skončila. Kluby v A-skupine o 1. až 6. miesto odohrajú medzi sebou ešte desať duelov dvojkolovým spôsobom každým s každým raz doma a raz vonku, rovnako tímy na 7. až 12. mieste. Každý z účastníkov prvej šestky tabuľky si automaticky zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off. O zostávajúce dve miestenky budú bojovať tímy v skupine o 7. až 12. miesto, získajú ich kluby na 7. a 8. priečke.1. Banská Bystrica 48 27 9 3 9 154:93 1022. Slovan Bratislava 48 28 6 4 10 173:95 1003. HC Košice 48 25 9 4 10 146:98 974. HK Poprad 48 24 5 5 14 148:114 875. HKM Zvolen 48 28 0 3 17 173:127 876. Dukla Trenčín 48 22 5 5 16 148:121 81----------------------------------------------------7. Michalovce 48 18 4 7 19 125:136 698. HK Nitra 48 18 2 7 21 124:136 659. DVTK Miškovec 48 17 5 3 23 127:143 6410. MAC Újbuda 48 14 2 5 27 139:184 5111. Nové Zámky 48 11 6 5 26 125:166 5012. Detva 48 14 2 2 30 112:173 48-----------------------------------------------------13. Liptovský Mikuláš 48 8 3 5 32 78:186 35ms jp